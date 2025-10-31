La Toxi Costeña enfrenta ‘complicación’ tras su último retoque estético
La Toxi Costeña sorprendió al revelar nuevamente la inesperada afección que padece tras su reciente retoque estético.
En la mañana de este viernes 31 de octubre, La Toxi Costeña sorprendió a sus seguidores al revelar que se había sometido a un nuevo retoque estético para mejorar su físico. Sin embargo, horas después generó preocupación al mencionar una inesperada afección que la obligó a tomar medidas para proteger su salud.
¿Cuál fue el retoque estético que se realizó La Toxi Costeña?
Según comentó La Toxi Costeña en diversas ocasiones, poco antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia se había realizado una lipo que no logró cuidar de manera estricta debido a su participación en el reality, dejando como resultado un aspecto poco agradable a la vista.
Por esta razón, meses después de ser eliminada del programa decidió someterse a un nuevo retoque estético para arreglar su ombligo, ya que no le había gustado cómo había sanado.
“Me van a programar nuevamente una mini abdominoplastia, porque ustedes saben que el ombligo me quedó mal, yo tengo los músculos abiertos, porque no hago ejercicio”, explicó en su momento.
De esta manera, con este nuevo retoque, La Toxi Costeña aclaró que buscaba corregir las imperfecciones que la habían incomodado y sentirse mejor con su cuerpo.
¿Cuál es la afección que padece La Toxi Costeña?
Ahora bien, tras someterse a este nuevo retoque estético, La Toxi Costeña sorprendió al recordarle a sus seguidores que ella padecía de anemia, una afección que afecta directamente la producción de glóbulos rojos sanos, necesarios para transportar oxígeno a los tejidos.
Así mismo, la reconocida influenciadora expresó que, tras su reciente intervención médica, había tenido que someterse a una sueroterapia con el fin de contrarrestar la pérdida de sangre que sufrió durante la intervención.
"Yo inicio mi día con Yerila que me va a colocar un hierro. Ustedes saben que yo soy anémica y he perdido bastante sangre, entonces vamos a regular la vaina. Me va a colocar un hierro para que me recupere mucho más rápido aquí desde la comodidad de mi casa".