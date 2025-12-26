Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Suprema se mostró muy enamorada de Brian Palacios, estas fotos lo confirman

La Suprema compartió fotos de Navidad junto a Brahian Palacios, confirmando el buen momento que atraviesa su relación.

La Suprema y Brian Palacios presumen su relación en redes
La Suprema y Brian Palacios comparten navidad juntos / (Foto de AFP y Freepik)

La Suprema volvió a ser tendencia tras publicar imágenes recientes en las que aparece junto a su familia y su pareja, el futbolista Brahian Palacios, durante una celebración familiar. La publicación navideña fue suficiente para que los internautas afirmaran que el romance atraviesa un momento estable y lleno de amor.

¿Qué compartió La Suprema en Navidad junto a Brahian Palacios?

La relación entre Nicole Rivera, conocida en redes como La Suprema, y el futbolista Brahian Palacios se ha convertido en uno de los temas más comentados del entretenimiento digital del 2025.

En su cuenta oficial de Instagram, La Suprema publicó un mensaje acompañado de fotografías en las que aparece celebrando la Navidad junto a su familia y Brahian Palacios, su actual pareja. En el texto que acompañó la publicación, la influencer escribió:

“Esta Navidad estoy en un lugar que nunca imaginé, rodeada de amor y momentos maravillosos. Con el corazón agradecido por todo lo vivido, por los aprendizajes y por quienes hoy me acompañan. Feliz Navidad para todos y que Dios los bendiga”.

La publicación no tardó en generar reacciones, especialmente porque Brahian Palacios comentó el post con un mensaje que, aunque corto, logró llamar la atención de muchos:

Feliz Navidad mi amor, gracias ❤️

Los usuarios en redes interpretaron este intercambio como una señal clara de que la relación va por buen camino, destacando que el futbolista ya comparte espacios importantes con la familia de la influencer.

¿Cómo inició la relación de Brahian Palacios y La Suprema?

De acuerdo con diferentes testimonios, la relación habría comenzado a tomar forma a lo largo de 2025, cuando ambos viajaron a Dubái. Luego de que Brahian Palacios se trasladara a los Emiratos Árabes Unidos tras ser cedido por el Atlético Mineiro al club Al-Wasl, La Suprema llamó la atención al compartir imágenes desde el mismo destino.

¿Cómo inició la relación de Brahian Palacios y La Suprema?
Brahian Palacios y La Suprema fueron vistos en Dubái / (Foto de AFP)

Antes de cualquier confirmación, los seguidores notaron coincidencias en ubicaciones, paisajes y espacios que ambos mostraban en sus historias de Instagram. Aunque ninguno habló del tema en ese momento, los internautas afirmaron que estas señales apuntaban a un vínculo cercano que se estaba creando.

¿Cómo confirmaron su relación Brahian Palacios y La Suprema?

La confirmación oficial llegó el 2 de diciembre de 2025, cuando Nicole Rivera publicó un carrusel de diez fotografías junto al futbolista. El mensaje que acompañó las imágenes incluyó frases como “Y fue así…” y “Benditas sean las decisiones que me hicieron coincidir contigo, amor”.

¿Cómo confirmaron su relación Brahian Palacios y La Suprema?
Brahian Palacios y La Suprema confirmaron su relación / (Foto de Freepik)

Con esta publicación, también se dio por cerrado un ciclo de rumores que durante meses la vincularon con otras figuras del entretenimiento y el deporte. Desde entonces, las apariciones digitales de la pareja han sido más constantes, y la publicación navideña se suma como una nueva confirmación de esta etapa que ambos atraviesan.

