Karina García habría reaccionado a rumores de reconciliación de Altafulla con Rochy: "Asqueroso"

Una de las parejas que se formó y terminó este 2025 es la de la modelo Karina García y el cantante Andrés Altafulla, ambos estuvieron en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Juan Ricardo Lozano ¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse

¿Qué pasó entre Karina García, Altafulla y Rochy?

Llegó Navidad y pronto está por terminarse el año y todavía es el momento en el que se habla de Karina y Altafulla, situación que se intensificó en medio de reciente rumores en los que se dijo que supuestamente el cantante volvió con su exnovia Rochy.

Karina García y Altafulla cuando estuvieron juntos en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Cuando Altafulla estuvo con Karina se habló de Rochy, quien es una exnovia que el artista barranquillera quiso mucho; terminaron de buena forma y se volvió amiga de la familia, así que los internautas dicen que es "el amor de su vida".

Ante esto, hace poco aparecieron videos de Altafulla compartiendo con Rochy en el mismo espacio y aunque el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 ya no está con Karina García, los seguidores y usuarios comenzaron a etiquetarla.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Pues bien, resulta que Karina García subió un video bailando al ritmo de la cantante Kali Uchis junto a su hija mayor, Isabella. Debido a la letra del tema musical, el mensaje fue relacionado como la reacción que habría tenido la modelo antioqueña tras las especulaciones de la aparente reconciliación entre Altafulla y Rochy.

Karina García señaló que se va a portar mal estando soltera, antes de terminar 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Cuál habría sido la reacción de Karina García a los rumores de reconciliación entre Altafulla y Rochy?

Vestidas de rojo, Karina y su hija Isabella hicieron un TikTok bailando la canción Muévelo de Kali Uchis, el cual es su más nuevo sencillo que está siendo tendencia en las redes sociales.

Aparte de conquistar, se vinculó el mensaje de la canción con Andrés Altafulla debido a que la letra dice lo siguiente:

"Y si un asqueroso viene y empieza a hablar, dile la música está fuerte no te puedo escuchar", se escucha en el clip.

Artículos relacionados La toxi costeña El hijo de La Toxi costeña se mandó a operar el rostro: así fue la revelación

Así las cosas, no se sabe si Karina cortó total comunicación con Altafulla, pero lo cierto es que la relación que hubo entre ellos se trató de las más mediáticas este 2025 en el mundo de la farándula colombiana.