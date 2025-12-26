Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García habría reaccionado a rumores de reconciliación de Altafulla con Rochy: "Asqueroso"

Karina García apareció en un video con una canción que para algunos estaría dedicada a Altafulla.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla, Karina García
Karina García habría reaccionado a rumores de reconciliación de Altafulla con Rochy | Foto del Canal RCN.

Una de las parejas que se formó y terminó este 2025 es la de la modelo Karina García y el cantante Andrés Altafulla, ambos estuvieron en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Karina García, Altafulla y Rochy?

Llegó Navidad y pronto está por terminarse el año y todavía es el momento en el que se habla de Karina y Altafulla, situación que se intensificó en medio de reciente rumores en los que se dijo que supuestamente el cantante volvió con su exnovia Rochy.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla cuando estuvieron juntos en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Cuando Altafulla estuvo con Karina se habló de Rochy, quien es una exnovia que el artista barranquillera quiso mucho; terminaron de buena forma y se volvió amiga de la familia, así que los internautas dicen que es "el amor de su vida".

Ante esto, hace poco aparecieron videos de Altafulla compartiendo con Rochy en el mismo espacio y aunque el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 ya no está con Karina García, los seguidores y usuarios comenzaron a etiquetarla.

Artículos relacionados

Pues bien, resulta que Karina García subió un video bailando al ritmo de la cantante Kali Uchis junto a su hija mayor, Isabella. Debido a la letra del tema musical, el mensaje fue relacionado como la reacción que habría tenido la modelo antioqueña tras las especulaciones de la aparente reconciliación entre Altafulla y Rochy.

Karina García
Karina García señaló que se va a portar mal estando soltera, antes de terminar 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Cuál habría sido la reacción de Karina García a los rumores de reconciliación entre Altafulla y Rochy?

Vestidas de rojo, Karina y su hija Isabella hicieron un TikTok bailando la canción Muévelo de Kali Uchis, el cual es su más nuevo sencillo que está siendo tendencia en las redes sociales.

Aparte de conquistar, se vinculó el mensaje de la canción con Andrés Altafulla debido a que la letra dice lo siguiente:

"Y si un asqueroso viene y empieza a hablar, dile la música está fuerte no te puedo escuchar", se escucha en el clip.

 

Artículos relacionados

Así las cosas, no se sabe si Karina cortó total comunicación con Altafulla, pero lo cierto es que la relación que hubo entre ellos se trató de las más mediáticas este 2025 en el mundo de la farándula colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actriz de Broadway encontrada sin vida Talento internacional

Estrella de Broadway fallece a los 26 años: fue encontrada sin vida en su casa junto a su hijo de 3 años

La muerte de una joven actriz de Broadway ha generado conmoción en el mundo del teatro. La mujer fue encontrada junto a su hijo de 3 años.

Gregorio Pernía y Erika Farfán revelan el primer paseo de su hijo Gregorio Pernía

Gregorio Pernía sorprende con emotivas imágenes del primer paseo de su recién nacido: “Qué hermoso”

Gregorio Pernía y su esposa revelaron detalles del primer paseo de su recién nacido con emotivas fotografías.

Ben Affleck y Jennifer López Jennifer López

Ben Affleck y Jennifer López se reencuentran para hacer compras navideñas: ¿Reconciliación?

Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron vistos juntos durante una salida navideña en Los Ángeles, a casi un año de haber finalizado su matrimonio.

Lo más superlike

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Prepara tu hogar y evita malos hábitos para recibir el nuevo año con buena suerte y prosperidad.

Reconocido influencer lleva al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron Viral

Reconocido influencer colombiano llevó al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo