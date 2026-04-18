La Suprema, exnovia de Blessd, presume un enorme anillo, ¿se comprometió?

La Suprema causó gran revuelo en redes sociales al presumir un gran anillo en su mano, despertando rumores de posible compromiso.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Rumores de que la exnovia de Blessd se habría comprometido
La Suprema presume anillo y desata rumores de compromiso.

El pasado viernes 17 de abril, la influenciadora Nicole Rivera, más conocida en redes sociales como La Suprema, causó revuelo luego de haber publicado un video en donde al parecer, quiso presumir un gran anillo que portaba en su mano izquierda.

La creadora de contenido paisa actualmente está viviendo en Dubái junto a su novio, el futbolista Brahian Palacios, jugador de Al-Wasl FC de los Emiratos Árabes Unidos. Con el deportista, Nicole confirmo su relación a finales de 2025.

La influenciadora, en múltiples ocasiones ha sido tendencia en redes sociales debido a la polémica relación que tuvo con Blessd y, de hecho, muchos de sus fans llegaron en apoyo tras ese noviazgo y finalmente ahí se quedaron con ella.

¿La Suprema se va a casar?

En el clip publicado en Tik Tok en donde la influenciadora está bailando una canción árabe, lo primero que se notó fue el gran anillo que se veía en su mano izquierda, pero es que no es cualquier accesorio.

La Suprema emociona las redes al mostrar enorme anillo.

Sin duda, La Suprema quiso presumirlo y así no quisiera, no iba a pasar desapercibido por su tamaño y como era de esperarse, las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar.

Precisamente, a la paisa le llegaron todas las preguntas sobre el accesorio, cuestionando lo que significa, pues se cree que se habría comprometido.

Mientras tanto, en otros comentarios solo resaltaron lo hermosa que es la joya, pero la emoción fue porque para muchos, la influenciadora está viviendo la vida que merece luego de haber vivido caos en su anterior noviazgo.

¿Por qué el apoyo a La Suprema tras su noviazgo con Blessd?

Blessd y La Suprema eran una de las parejas favoritas por los internautas, pero el cantante empezó ganar fama de infiel; se ha dicho que falló en su relación supuestamente con Karina García y que hasta se involucró con Mariana Zapata.

Rumores de que la exnovia de Blessd se habría comprometido.

Por otro lado, su actual pareja y madre de su hijo, Manuela QM, era la mejor amiga de La Suprema y por eso, existen rumores de que ella se metió en esa relación.

Sin duda, los escándalos amorosos hicieron que Nicole recibiera más empatía y hoy, le aplauden que no se haya quedado con el cantante, porque según sus seguidores “la que se lo queda, pierde”.

Por eso mismo es que, tras el supuesto escándalo por infidelidad de Blessd en febrero, Manuela recibió muchos comentarios negativos en donde le decían que “se lo merecía”, por meterse con el novio de su mejor amiga.

