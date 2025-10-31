La Segura ya se operó su figura y reveló todo lo que se hizo: "volví a nacer"

La influenciadora la Segura se realizó varias intervenciones para mejorar su apariencia física luego de su parto de su hijo Lucca, producto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

¿Cómo se mostró la Segura antes de su cambio físico?

La creadora de contenido compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, un video en el que se mostró horas antes de sus operaciones.

Mostró que decidió poner su figura en manos del profesional que anteriormente le había retirado un peligroso líquido que tenía en sus caderas, el cual se había inyectado años atrás.

"No lo puedo creer. No solamente es una cir*gía, son muchas, varias (...) Yo voy a volver a nacer, esta es la transformación y cambio extr*mo de la Segurita mamita, estoy muy nerviosa", dijo.

Asimismo, pidió a sus fieles fanáticos que oraran por ella para que toda saliera bien.

¿Qué se hizo la Segura para mejorar su figura?

La caleña realizó un video con su médico elegido, quien dio a conocer todo lo que le iba a modificar, indicando que le iba a arreglar la apariencia de su barriguita tras su embarazo, su caderas tras la extracción anterior y su espalda, haciendo una reconstrucción muscular, definición corp*ral y armonía total de su figura.

Indicó que lo que tocaba hacerle tenía una duración de 7 y 8 horas aproximadamente.

Tras su revelación, logró los mejores deseos de sus seguidores, que le expresaron que quedará muy bien.

Por ahora, la Segura no se ha mostrado en sus redes sociales tras su cambio, generando expectativa a todos sus fanáticos.

De acuerdo con el médico encargado, la creadora de contenido debería estar dos días en la clínica y después si seguir su recuperación desde su casa.

Cabe destacar que, desde hace un buen tiempo la Segura reveló a sus seguidores que estaban en dicho proceso, pues quería verse mejor y mejorar su autoestima es muchos sentidos por dichos arreglos.

Resaltó que, estaba en duda porque quiere tener más hijos, pero indicó que no es un plan tan a corto plazo.