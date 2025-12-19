La Segura y Baladán le cantan curiosa canción a Lucca y su reacción enternece "La mamá se fue a gastar"

La Seguraha demostrado que su vida cotidiana puede convertirse en un espectáculo lleno de ternura y diversión.

La Segura y Baladán divierten con una canción improvisada para Lucca. (Foto Canal RCN)

Junto a Ignacio Baladán, la creadora de contenido compartió un momento que dejó a sus seguidores con una sonrisa.

La espontaneidad de la pareja y la complicidad con su hijo Lucca fueron el ingrediente perfecto para conquistar las redes sociales.

¿Sobre qué trata la canción que le cantaron La Segura e Ignacio Baladán a su hijo Lucca?

El clip publicado en Instagram muestra a La Segura y a Ignacio cantándole a Lucca una particular canción sobre un carrito sandwichero.

Entre risas, cambiaron la letra para bromear con que La Segura se fue a gastar dinero en el carrito, lo que provocó la reacción inmediata del pequeño.

Aunque se mostró desconcertado, Lucca disfrutó del momento y terminó contagiado por la alegría de sus padres.

La pareja continuó improvisando con situaciones cotidianas, demostrando que la creatividad y el humor son parte esencial de su dinámica familiar.

“En un carrito sandwuichero el papá se fue a vender”, cantaron La Segura e Ignacio Baladán en el video.

Los días avanzan y la ilusión crece porque será la primera Navidad que pasarán juntos los tres.

¿Cuántos meses tiene Lucca, hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

Lucca, con apenas ocho meses, se muestra cada vez más receptivo a la magia de la temporada.

Esto no es casualidad, pues La Segura e Ignacio han trabajado para que su hijo se adapte rápidamente al ritmo de vida que llevan.

Incluso participaron en cursos junto a otros padres y bebés, donde los pequeños interactúan con estímulos cognitivos diseñados para favorecer su desarrollo y familiarización con el entorno.

El pequeño Lucca se ha convertido en el protagonista favorito de los seguidores, quienes constantemente expresan su cariño hacia él.

La naturalidad con la que La Segura e Ignacio comparten su día a día ha generado un vínculo especial con su comunidad digital.

La pareja ha mostrado cómo la música, el juego y las actividades simples se convierten en herramientas poderosas para estimular la curiosidad de Lucca, quien cada día sorprende con nuevas expresiones y gestos que encantan a sus seguidores.

En este proceso, ambos han resaltado la importancia de acompañar el crecimiento del bebé con experiencias que lo hagan sentir seguro y feliz.