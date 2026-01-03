Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura sufrió un fuerte percance en su rostro que preocupó en redes: "La clínica está cerrada"

La Segura reveló un incidente inesperado que alteró su apariencia y generó reacciones de preocupación en su comunidad digital.

La creadora de contenido La Segura arrancó el año con un percance en su dentadura.

¿Qué le pasó a La Segura en la dentadura?

A través de sus historias de Instagram, la influenciadora mostró cómo quedó roto su diseño de sonrisa.

Aunque no reveló las causas del incidente, se nota que fue bastante pronunciado pues casi medio diente se le partió.

Además, acompañó la publicación con un divertido mensaje y aseguró que lo peor de todo es que las clínicas odontológicas estarán abiertas hasta el lunes, por lo que tendrá que permanecer con el diente partido hasta esa fecha.

“La clínica está cerrada hasta el lunes”, escribió La Segura en su publicación.

¿Cómo fue el cambio de look de La Segura?

Como si fuera poco, hace un par de días, La Segura sorprendió a sus seguidores al hacerse un radical cambio de look al convertirse en rubia totalmente y empezar el año de una manera diferente.

Por otra parte, la Navidad de La Segura estuvo marcada por la ternura de compartir las primeras fiestas con su hijo Lucca.

La creadora de contenido mostró en redes cómo vivió esos días en familia, rodeada de luces, regalos y la emoción de tener al pequeño como protagonista.

Incluso mostraron que querían que Lucca recibiera el año nuevo tranquilo y durmiendo, pero se terminó despertando con el ruido de las fiestas por lo que iniciaron el año con un tierno abrazo de tres.

La Segura también celebró su cumpleaños antes de terminar el año. El 29 de diciembre, su familia organizó un festejo en el que la influenciadora sopló las velas de sus 33 años.

En esas publicaciones, La Segura afirmó que no existe mejor regalo para ella que la presencia de su hijo Lucca.

Sin embargo, Ignacio Baladán, su pareja, también quiso sorprenderla con un detalle muy especial.

El chef preparó una dinámica ingeniosa para entregarle un lujoso reloj que cuesta varios millones de pesos.

Con una pila de cajas de diferentes tamaños que La Segura debía abrir una por una hasta llegar al obsequio final.

La Segura ha demostrado que inicia el 2026 con buen humor y con un pequeño daño en su sonrisa.

