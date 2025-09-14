Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura sorprendió al revelar por qué su rostro luce tan distinto

La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la que su rostro luce diferente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura sorprendió con la confesión sobre su cambio físico
La Segura reveló la verdadera razón por la que su rostro luce diferente. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, La Segura, sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la que su rostro luce diferente en la actualidad, luego de que surgieran dudas en redes sociales sobre su apariencia.

¿Por qué el rostro de La Segura luce diferente? Esto dijo la influenciadora

En un reciente video publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura reveló la razón por la que su rostro lucía diferente en la actualidad. Esto, luego de que varios internautas realizaran comentarios al respecto en los que, además, la comparaban con cantante peruana La Tigresa del Oriente.

La Segura rompió el silencio y contó por qué su rostro luce distinto
La Segura explicó el motivo de su transformación. (Foto Canal RCN).

Según comentó la creadora de contenido digital la razón por la que su rostro lucía más inflamado en los últimos días se debía a los procedimientos que se realizaba para el cuidado de su piel, más no modificaciones o rellenos como muchos pensaban.

“Yo estoy así de inflamada, porque hay una máquina, no recuerdo cómo… Yo les voy a mostrar todo el proceso para que ustedes puedan ver, pero no es nada de relleno”

Así mismo, aseguró que el tamaño de sus labios había aumentado únicamente porque se encontraban inflamados luego de aplicarse un tratamiento para hidratarlos, pero que esta inflamación disminuiría con los días.

“Me colocaron unas cosas para hidratar la boca, pero como son inyecciones, entonces se inflama”.

La Segura prometió además que en los próximos días compartiría todo el proceso realizado en su rostro junto con el antes y después para que pudieran ver los cambios tras la aplicación de dichos tratamientos para mejorar el aspecto de la piel del rostro.

La Segura reveló la razón por la que comenzó a cuidar la piel de su rostro

Así mismo, la creadora de contenido reveló la razón por la que decidió comenzar a cuidar la piel de su rostro, pues según comentó, luego de percatarse de que no tenía el suficiente cuidado con la salud de su piel, decidió cambiar sus hábitos.

La Segura sorprendió con la confesión más esperada sobre su apariencia
Misterio resuelto: La Segura contó por qué su rostro se ve distinto. (Foto Canal RCN).

“Yo antes no me dedicaba tiempo para mí, yo no iba a una estética a hacerme una limpieza facial, a hacerme cositas para la piel aplicadas. Todo lo que sea de colágeno, de hidratación para la piel, maquinitas”.

