Shakira enamoró con sus movimientos y muchos le recordaron a Piqué

La colombiana se llevó los elogios de millones de internautas y colegas del medio con su llamativo baile.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Shakira enamoró bailando y le recordaron a Piqué/ AFP: KEVIN WINTER

La cantante colombiana Shakira sigue siendo una de las mujeres que más da de qué hablar en el país cafetero por su carrera musical, que a pesar de los años parece estar pasando por su mejor momento.

Sin embargo, no es el éxito musical de la barranquillera, lo único que la hace apoderarse de los titulares, a nivel internacional, pues fue recientemente su aspecto físico y sus innegables, habilidades para el baile, los que la pusieron en tendencia.

¿Cuál fue la razón por la que Shakira enamoró a todos y le recordaron a Gerard Piqué?

En su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la colombiana compartió un carrete fotográfico de lo que fue su concierto en Puebla, donde bailó y danzó al ritmo de sus éxitos. Sin embargo, fue precisamente el clip con el que abrió su carrete, el que llamó particularmente la atención de los internautas, por lo guapa, que lucía y por el swing que sigue teniendo a pesar de sus 48 años.

Muchos aprovecharon incluso para recordarle a su expareja, y el padre de sus hijos, Gerard Piqué, porque no podían dar crédito que el futbolista no hubiese valorado a la mujer tan guapa, talentosa y extrovertida que tenía: "¿qué querías Piqué, que volara?", fue el comentario más popular en la red social.

Así reaccionaron los famosos al llamativo baile de Shakira en redes sociales

Tras la publicación de la colombiana, millones de seguidores, amigos, colegas de Shakira, se pronunciaron resaltando, lo bien que luce y la profunda admiración que sienten por ella. Ese fue el caso de la actriz colombiana Natasha Klauss, quien le invitó a que siguiera brillando y haciendo quedar en alto el nombre de Colombia, otros famosos por su parte expresaron que aunque tenemos grandes embajadores de la música y el arte, fue Shakira, quien abrió esas fronteras y que por ellos siempre será recordada como una de las más grandes del país cafetero.

Otros cerraron, expresando que la mujer se había convertido en su más grande inspiración para seguir soñando y trabajando y para, en algún momento, materializar sus sueños, darse a conocer ante el mundo y llevar la bandera de todo un país con tanta altura, como ella lo hace.

