EN VIDEO: Así respondió Yina Calderón a quien la tildó de conveniente e hipócrita con Melissa Gate

Hace ya varios meses que el reality de convivencia, La casa de los famosos Colombia llegó a su fin, pero al parecer algunos siguen dando de qué hablar en el marco del programa, y comentando sobre algunos de los participantes que hicieron parte de esta segunda temporada

Como muestra de ello, está el más reciente video que hicieron contra la empresaria de fajas, Yina Calderón, donde un creador de contenido aseguraba que el cambio que ella mostró en los últimos días del programa, no era genuino y que solo había demostrado que hizo parte de una estrategia para intentar ganarse los seguidores de Melissa Gate.

¿Qué respondió Yina Calderón, cuando la acusaron de conveniente por querer ganarse los seguidores de Melissa Gate?

Fue tanta la magnitud que tuvo el video, que la propia Yina usó su cuenta de Instagram personal para responderle al joven. Fiel a su estilo, Calderón dejó claro que no le interesa ser un ejemplo para nadie y qué contrario a lo que él piensa, ella sí cambió "ahora estoy peor".

Tras eso, la mujer pidió que no se pusieran a estudiarla psicológicamente porque ella ya era un caso perdido. Además, respondió sin pelos en la lengua a la acusación que le hicieron.

"A mí no me interesa el 'fandom' de absolutamente nadie, yo hago lo que se me dé la gana y por eso en La casa de los famosos ustedes me odiab%6, otro día me amaban y cuando nomino a una de mis mejores amigas, doy por hecho que hago lo que se me da la put& gana, y no me importa si se me viene todo el mundo encima", aseguró.

Las palabras de la también dj no quedaron ahí, y continúo expresando que lleva muchos años de carrera, que ya tiene una comunidad sólida que la conoce, y que por ende no necesita de nadie para sonar y/o figurar.

Yina Calderón le envió un contundente mensaje a sus seguidores

Calderón continuo hablando, pero esta vez de manera muy puntual con su comunidad de seguidores, a quienes primero les agradeció por el apoyo que le han dado durante tantos años, porque reconoce que sin ellos nada de lo que es ahora sería posible, sin embargo, les recordó que a ella no debían intentar cambiarla, porque ni sus papás habían logrado hacerlo. “Acéptenme como soy, ustedes, saben de sobra, me conocen".

Culminó, diciendo que siendo honesta, le importan muy poco las críticas que puedan hacer sobre ella, porque sabe que no es una mujer predecible, pero que tampoco se considera una conveniente.