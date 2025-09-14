La curiosa imagen viral de Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda juntos

Una fotografía en la aparecen posando Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda juntos se volvió viral en las redes sociales, causando la curiosidad y sorpresa en cientos de internautas que conocen la historia de los cuatro cantantes.

¿Es real la foto de Nodal con Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda que se hizo viral?

En los últimos días se hizo tendencia en las redes sociales la creación de fotografías estilo polaroid realizadas con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), en donde usuarios buscan crear la ilusión de que en algún momento posaron junto a sus ídolos.

Usuarios comparten foto de Nodal con Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda. (Foto AFP: Geoffroy Van Der Hasselt).

Sin embargo, otras personas han aprovechado para crear la ilusión de que Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzi y Belinda compartieron el mismo lugar juntos como si de grandes amigos se tratara.

En la instantánea que ronda por las redes sociales se puede ver a los cuatro artistas abrazados mientras sonríen hacia el lente de la ‘cámara’, pero esto en realidad hace parte de un montaje muy bien logrado.

Lo cierto es que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: mientras algunos usuarios aplaudieron la creatividad detrás del montaje y lo compartieron con humor, otros criticaron la creación de este tipo de imágenes con Inteligencia Artificial para hacer daño a otros.

¿Cuál es la relación de Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda?

Vale la pena recordar que la relación entre Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda ha estado rodeada de polémica, siendo el cantante mexicano el común denominador de las controversias que los involucran.

La foto que une a Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda causa sensación en redes. (Foto AFP: Mireya Acierto).

Y es que el artista de regional mexicano inició una relación con la cantante Belinda que terminó en medio de escándalos por supuestos dineros tomados por la artista sin conocimiento de Nodal.

Posteriormente, Christian inició su relación con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo a su pequeña hija Inti. Sin embargo, las mieles del amor se vieron presuntamente interrumpidas por un tercero: Ángela Aguilar, con quien el cantante se casó tanto solo dos meses después de finalizar su relación con Cazzu y un mes después de anunciar su relación con Aguilar.