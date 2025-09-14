Melissa Gate habló sin pelos en la lengua sobre Karina y Altafulla: "son ellos los que molestan"

La casa de los famosos Colombia 2025 dejó situaciones bastante polémicas durante su transmisión, pero parece que algunos de los participantes aún no le dan punto final al reality y siguen protagonizando algunas situaciones de la convivencia tras salir del programa.

Cómo muestra de ello, han estado los contratiempos que han protagonizado los participantes de la segunda temporada, quienes no dejan de lanzarse indirectas mediante redes sociales, transmisiones en vivo y entrevistas.

¿Por qué Melissa Gate dijo que Karina García y Altafulla la estaban molestando?

Precisamente, durante una entrevista, le preguntaron a la segunda finalista del reality, Melissa Gate, si ya había logrado disculpar o mejorar su relación con la creadora de contenido antioqueña Karina García y su actual pareja, Andrés Altafulla, quien se posicionó como el ganador del formato. Sin embargo, la paisa dejó claro que de parte de ella, ya esa etapa había quedado en el pasado, pero que son los medios e incluso otras personas, quienes quieren darles protagonismo en su vida.

"Tú no ves que yo ni siquiera hablo del tema, son ustedes los que siempre me preguntan sobre ellos a mí, la verdad eso me tiene sin cuidado, yo estoy haciendo lo mío y viviendo mi vida, yo todo el tiempo estoy metida en mi cuento, en mi mundo, haciendo mis cosas y yo creo que las personas exitosas nunca están hablando de nadie", expresó.

Con lo anterior, Melissa habría dejado claro que, aunque no es amiga de la mencionada pareja, tampoco está interesada en darle su atención y su energía a personas que, según sus palabras, solo hacen parte de un episodio que ya concluyó

¿Qué opina Melissa Gate de Karina García y Andrés Altafulla?

Las palabras de la también deportista no quedaron ahí y le expresó al periodista que es consciente que el medio necesita muchas veces del amarillismo, y que por ello tratan de poner palabras en su boca y muchas veces de provocarla para que diga cosas, pero que de su parte, no está dispuesta a caer más en ese juego porque para ella ni Karina ni Altafulla tienen relevancia en su vida

Cerró diciendo que para ella hay cosas mucho más importantes que guardar sentimientos negativos contra personas que ya no hacen parte de su vida y que por ello, de su parte, soltó todo aquello que hubiera pasado. Sin embargo, dejo claro que por el otro lado la situación no es la misma, porque no pierden oportunidad para enviarle indirectas. "Son ellos los que molestan, son ustedes los que preguntan, yo estoy tranquila haciendo mi vida y rara vez me acuerdo de ellos".