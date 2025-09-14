Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle rompió su silencio y aseguró que quieren acabar su carrera: "sigue con tu vida y yo con la mía"

El artista Beéle reapareció en redes sociales y se desahogó frente a las polémicas que ha tenido.

Beéle rompió su silencio y aseguró que quieren acabar su carrera/ AFP: Romain Maurice

El artista barranquillero Brandon López, más conocido como Beéle se apoderó de las tendencias tras romper el silencio en medio de varias polémicas que han circulado en redes sociales. Pese a ello, el joven se mostró enfocado en su música y próximas giras.

En medio de un encuentro en backstage con el streamer Westcol, el joven habló sobre las personas que quieren drenar su mala energía queriendo afectar a otros, pero reconoció que aunque varios lo han intentado, no han podido ni podrán contra él.

¿Qué dijo Beéle tras romper su silencio en redes sociales?

Aseguró que lleva muchos años de carrera y que, en medio de ello, se ha encontrado con personas que por envidia o rabia quieren apagarlo, pero que a esa instancia sabe reconocerlo y se ha vuelto inmune.

"Sabiendo que uno no actuó de tal manera y te quieren acabar la vid$ y cerrarte todas las puertas simplemente por la mala intención de una persona, sabiendo tú la persona que eres y de la forma en la que ves la vida... si tú sigues con tu vida, yo sigo con la mía, yo no tengo por qué quitarte o cerrarte alguna puerta si ni siquiera te quiero ver en mi put$ vida", expresó Béele.

Las palabras del artista no quedaron ahí y continuó diciendo que quien "le pone atención a un burro, solo se estanca mentalmente" y que por ello prefiere dejar que hablen, dejar todo en manos de sus abogados y hacer lo que más ama en su vida que es componer y cantar.

Béele reveló cuál es su mayor desahogo cuando está en medio de polémicas

Reveló que ha pasado por momentos muy difíciles desde joven y que eso lo ha hecho fuerte y conocedor de que muchos solo buscan sonar bajo su nombre, por eso de su parte no les dará el protagonismo que no merecen.

Cerró diciendo que, aunque quieran afectarlo incluso en su carrera musical, de él no van a obtener más respuesta que la música, porque desde siempre ha sido su mejor herramienta para desahogarse y drenar lo que pueda estar sintiendo.

