La Segura rompió el silencio ante las críticas por conseguirle “novia” a su hijo Lucca

La Segura desató opiniones encontradas al referirse a la amiga de su hijo Lucca como su “novia”, y reaccionó a las críticas con un mensaje de reflexión y sentido del humor.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura comparte su vida con Lucca
La Segura mostró su rutina diaria como mamá y creadora de contenido (Foto: Canal RCN)

La Segura compartió una historia en Instagram sobre un momento especial con su hijo Lucca, de apenas siete meses en la que se mostró emocionada porque su pequeño fue invitado por primera vez a una fiesta, una celebración navideña de una bebé llamada Siena.

¿Qué dijo La Segura sobre su hijo Lucca en redes sociales?

La Segura dijo que Lucca había conocido a Siena días atrás, justo mientras ella salía de una intervención estética reciente, ambos bebés conectaron de inmediato, y entre risas comentó que Siena era “la novia” de su hijo.

La Segura compartió un tierno momento con su hijo Lucca, pero un simple comentario encendió el debate en redes.
La Segura compartió un tierno momento con su hijo Lucca, pero un simple comentario encendió el debate en redes. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que pretendía ser un comentario cariñoso y divertido terminó generando controversia entre algunos usuarios que la acusaron de exagerar y exponer a su bebé innecesariamente ante situaciones adultas.

¿Por qué hubo tantas críticas hacia La Segura frente a su publicación?

Aunque La Segura pretendía generar humor entre sus seguidores, en cuestión de horas comenzaron a circular mensajes de personas que consideraron inapropiado su comentario.

Algunos usuarios señalaron que no era correcto referirse a un bebé en términos de pareja o romance, pues eso trasladaba dinámicas de adultos al mundo infantil.

 

La polémica tomó más fuerza porque en los últimos días la influencer ha estado bajo la lupa de la opinión pública, luego de compartir detalles de su recuperación estética y su proceso como madre primeriza, por lo que hablar sobre la “novia” de Lucca fue interpretado por algunos como una falta de criterio.

¿Cómo respondió La Segura a las críticas de sus seguidores?

Fiel a su estilo decidió aclarar la situación con un mensaje contundente en el que pidió a sus seguidores mantener el sentido del humor y no exagerar con interpretaciones fuera de lugar.

Lucca fue invitado a su primera fiesta navideña, y su mamá La Segura aprovechó para reflexionar sobre los juicios en redes.
Lucca fue invitado a su primera fiesta navideña, y su mamá La Segura aprovechó para reflexionar sobre los juicios en redes. (Foto: Canal RCN)

Explicó que su comentario había sido una broma sin segundas intenciones y que quienes la siguen desde hace tiempo saben que suele usar ese tipo de expresiones con cariño.

También aprovechó el momento para reflexionar sobre lo rápido que se generan malentendidos en redes sociales y compartió imágenes del pequeño Lucca listo para disfrutar de la fiesta de Siena, dejando claro que lo más importante para ella es ver feliz a su hijo en esta nueva etapa de su vida.

