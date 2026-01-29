La Segura reveló el insólito hábito que tiene cuando sufre de ansiedad: ¿De qué se trata?

La creadora de contenido La Segura sorprendió al confesar que tiene un inesperado hábito cuando sufre de ansiedad.

La Segura confesó cómo enfrenta los episodios de ansiedad. por exceso de trabajo. (Foto Canal RCN)

Como es constante en sus redes, la influenciadora cuenta su diario vivir de una manera muy particular y sincera.

La creadora contó que estaba atendiendo muchas reuniones de trabajo y que contrario a lo que los demás pensaban, no se arreglaba mi se bañaba para hacerlo.

La Segura relató que no es de esas influenciadoras que solo se muestran maquilladas y arregladas, que ella no era una de esas y que en pijama resolvía muchos asuntos de su vida.

Lo que llamó la atención fue la confesión respecto al hábito que tiene cuando se siente ansiosa.

¿Cuál es el hábito de La Segura cuando tiene ansiedad?

La Segura reveló que los compromisos de trabajo le han generado episodios de ansiedad y que, para disminuirlos, ha optado por morder los cepillos de dientes por la parte de abajo.

Aunque ella misma considera que es un hábito desagradable, reconoció que no ha podido evitarlo.

¿Cómo reaccionó La Segura a las críticas por sus retoques estéticos?

La influenciadora también estuvo bajo el foco mediático por las críticas que recibió tras sus retoques estéticos.

Varios internautas señalaron que el ombligo no le quedó en el lugar indicado y que había perdido tiempo con sus intervenciones.

Sin embargo, La Segura respondió con firmeza, asegurando que no ha perdido ni tiempo ni dinero en la lipectomía que se realizó.

Por el contrario, expresó que está muy contenta con su recuperación y con los resultados obtenidos.

La Segura ha dejado pistas sobre un nuevo proyecto que parece ser de gran magnitud. En una de sus historias, casi revela de qué se tratan las reuniones que ha estado atendiendo, pero prefirió mantenerse en silencio.

Aseguró que más adelante sus seguidores entenderán por qué no puede dar detalles todavía.

Ni ella ni su pareja han compartido información concreta, pero todo indica que se trata de un proyecto que requiere gran inversión de tiempo y recursos.