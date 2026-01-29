Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reveló el insólito hábito que tiene cuando sufre de ansiedad: ¿De qué se trata?

La Segura reveló un inesperado hábito para enfrentar la ansiedad y generó curiosidad en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura revela particular hábito.
La Segura revela particular hábito para combatir la ansiedad. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido La Segura sorprendió al confesar que tiene un inesperado hábito cuando sufre de ansiedad.

La Segura confiesa como enfrenta los episodios de ansiedad.
La Segura confesó cómo enfrenta los episodios de ansiedad. por exceso de trabajo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Como es constante en sus redes, la influenciadora cuenta su diario vivir de una manera muy particular y sincera.

La creadora contó que estaba atendiendo muchas reuniones de trabajo y que contrario a lo que los demás pensaban, no se arreglaba mi se bañaba para hacerlo.

La Segura relató que no es de esas influenciadoras que solo se muestran maquilladas y arregladas, que ella no era una de esas y que en pijama resolvía muchos asuntos de su vida.

Lo que llamó la atención fue la confesión respecto al hábito que tiene cuando se siente ansiosa.

Artículos relacionados

¿Cuál es el hábito de La Segura cuando tiene ansiedad?

La Segura reveló que los compromisos de trabajo le han generado episodios de ansiedad y que, para disminuirlos, ha optado por morder los cepillos de dientes por la parte de abajo.

Aunque ella misma considera que es un hábito desagradable, reconoció que no ha podido evitarlo.

¿Cómo reaccionó La Segura a las críticas por sus retoques estéticos?

La influenciadora también estuvo bajo el foco mediático por las críticas que recibió tras sus retoques estéticos.

Varios internautas señalaron que el ombligo no le quedó en el lugar indicado y que había perdido tiempo con sus intervenciones.

Sin embargo, La Segura respondió con firmeza, asegurando que no ha perdido ni tiempo ni dinero en la lipectomía que se realizó.

Por el contrario, expresó que está muy contenta con su recuperación y con los resultados obtenidos.

Artículos relacionados

La Segura ha dejado pistas sobre un nuevo proyecto que parece ser de gran magnitud. En una de sus historias, casi revela de qué se tratan las reuniones que ha estado atendiendo, pero prefirió mantenerse en silencio.

Aseguró que más adelante sus seguidores entenderán por qué no puede dar detalles todavía.

Ni ella ni su pareja han compartido información concreta, pero todo indica que se trata de un proyecto que requiere gran inversión de tiempo y recursos.

La Segura da pistas.
La Segura da pistas de su próximo proyecto. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Pajón abrió el álbum de los recuerdos y volvió a 2016, un año que cambió su vida y consolidó su legado en el BMX mundial Mariana Pajón

Mariana Pajón revive su oro en Río 2016 y mira con ilusión su nueva etapa

Mariana Pajón compartió un emotivo recuerdo de su inolvidable 2016, un año de triunfos, caídas y logros que marcaron su historia deportiva.

Hermano de Yeison Jiménez se sinceró Yeison Jiménez

Hermano de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace desgarradora confesión

El hermano de Yeison Jiménez se sinceró y dejó estremecedor mensaje en redes sociales tras 19 días de la muerte del cantante.

El nombre de la hija de la ex de Rodrigo De Paul que encendió las redes Tini Stoessel

¿Indirecta para Tini? El nombre de la hija de la ex de Rodrigo De Paul que encendió las redes

El nacimiento de Aitana, hija de Cami Homs, generó teorías en redes que la vinculan con Tini y Rodrigo De Paul, sin confirmación oficial.

Lo más superlike

Campanita se muestra preocupado tras quedar de nuevo nominado por el público en La casade los famosos La casa de los famosos

Campanita revela su preocupación tras quedar de nuevo en la placa en La casa de los famosos

Campanita se mostró preocupado tras volver a quedar nominado por el público en La casa de los famosos.

Maluma y su novia Maluma

Novia de Maluma reaccionó al cambio de look del artista, esto dijo

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años Viral

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años: “Nuestra niña se fue”

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal