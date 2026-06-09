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La Segura reveló cómo se veía antes de sus operaciones, ¿se parecía a Yeferson Cossio?

La influenciadora La Segura divirtió al mostrarles a sus seguidores cómo se veía en su adolescencia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Segura antes de sus operaciones
La Segura mostró fotos de su pasado/Canal RCN

La influenciadora La Segura sacó risas a miles de sus fanáticos luego de revelar cómo se veía años atrás antes de sus intervenciones para mejorar su apariencia física.

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¿Cómo se veía La Segura antes?

La creadora de contenido compartió un video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, en el que enseñó que le pidió el álbum de fotos a su abuela para enseñar instantáneas de ella de su adolescencia.

la segura en su juventud

En la grabación mostró diferentes imágenes de cómo se veía en su juventud y los outfits y poses que solía tener en aquella época.

Desempolvó varias fotografías en las que lucía con el pelo más corto, en capas, estaba más delgada y sin ninguna de sus operaciones.

"Creo que borraré este video en 24 horas! ACABO DE REVELAR MI PASADO OSCURO JAJAAJAJAJAJJA", escribió en la descripción de la publicación.

En una de ellas incluso se comparó con el creador de contenido Yeferson Cossio tras tener un corte parecido al que él tuvo también años atrás.

Asimismo, aprovechó para preguntarle a su esposo, el influenciador Ignacio Baladán, si la amaría sobre todas las cosas y le enseñó una de las fotografías, provocando una curiosa reacción del uruguayo.

Al final terminó el video asegurando que no hay mujer fea, sino con falta de dinero y por eso es que muchas terminan acudiendo a la ciencia médica.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de La Segura al ver cómo lucía antes?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y destacaron lo mucho que se rieron con sus descripciones en cada fotografía que mostró.

la segura antes de sus intervenciones fisicas

Unos le siguieron la corriente y detallaron que cómo hacían para "desver" esas imágenes, además de criticarla como ella lo hacía a sí misma.

Otros prefirieron elogiarla y destacar su belleza, señalando también que varias cosas de las que usaba ellos también lo usaron.

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Por ahora, La Segura sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y disfrutando de su maternidad con su pequeño Lucca.

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