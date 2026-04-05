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La Segura opinó sobre las acusaciones contra Aida Victoria y su maternidad

La Segura no se guardó su opinión y habló sobre la controversia de que “Aida Victoria abandonó a su hijo” por irse a trabajar.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La postura de La Segura frente a polémica de Aida Victoria
La Segura se pronuncia sobre críticas a Aida Victoria. (Foto/ Canal RCN)

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura en redes sociales, publicó un video en su cuenta de Instagram sobre la maternidad y destapó una ola de comentarios sobre el tema.

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La influenciadora no contuvo su más honesta opinión sobre Aida Victoria Merlano, tocando el tema que se alejó por un tiempo de su hijo, precisamente porque está trabajando.

La segura dijo que ese tema se lo tomó personal, precisamente porque es madre y por su rol, no puede dejar pasar la oportunidad y no hablar sobre los comentarios que hay en las plataformas digitales.

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Sin duda, lo que dijo generó reacciones, porque es una conversación que poco se tiene en público.

¿Qué dijo La Segura sobre Aida Victoria Merlano y su maternidad?

A través de Instagram, La Segura publicó un vídeo sobre el mediodía de este lunes 4 de mayo, en el que inició con fuertes palabras.

La Segura responde a críticas hacia Aida Victoria
La postura de La Segura frente a polémica de Aida Victoria. (Foto/ Canal RCN)

“Aida Victoria Merlano abandonó a su hijo, por meterse en un reality”, fueron las revelaciones con las que la influenciadora inició su video, pero esto fue citado, porque es lo que dicen los usuarios en redes sociales.

Precisamente, es de lo que habló Natalia, defendiendo firmemente a las madres solteras, pues dijo en un tono de voz fuerte que la barranquillera se fue a trabajar, para poder brindarle un mejor futuro a su hijo.

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Este tema no lo dejó pasar la creadora de contenido, porque su mensaje es claro, “no se debe opinar sobre las maternidades ajenas”, menos cuando no se sabe las responsabilidades que hay sobre la madre.

¿Qué más dijo La Segura sobre las opiniones de las maternidades ajenas?

La Segura se pronuncia sobre críticas a Aida Victoria
La Segura responde a críticas hacia Aida Victoria. (Foto/ Canal RCN)

La Segura fue contundente al decir que las madres deciden salir a trabajar por ellas y por sus hijos, porque nadie más hará eso en su lugar y que se ha normalizado creer que las maternidades perfectas son solo en las que las mujeres se abandonan a sí mismas.

Por eso dijo que, hay acuerdos entre las parejas sobre el rol de cada uno en su hogar, pero en el caso de muchas mujeres solteras es salir a trabajar, bien sea porque sea su decisión o porque no hay más opciones.

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