La Segura opinó sobre la ruptura de Karina García y Altafulla

La influenciadora la Segura se pronunció sobre la polémica ruptura entre Karina García y Altafulla.

La Segura, Karina García y Altafulla
La Segura habló de la relación de Karina García y Altafulla/Canal RCN

¿Qué dijo la Segura sobre la ruptura entre Karina García y Altafulla?

La creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, en donde quiso hablar del tema como mujer para aconsejar a sus admiradores si llegan a vivir situaciones similares.

La Segura sobre Altafulla y Karina García

Según explicó el cantante le cae bastante bien y considera que es una gran persona, pero en esta ocasión está a favor de Karina García.

La caleña destacó que al artista se le notaba que no quería oficializar su relación con la paisa luego de tantas veces que ella le insistió en que le pidiera noviazgo oficialmente.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia cuestionó el hecho de que Altafulla dijera que no tenía datos cuando estuvo en Venezuela, explicando que cuando una persona realmente quiere estar hace lo que sea.

Detalló que no está mal que él no hubiera querido, pero en esos casos es importante no involucrar sentimientos y saber que esa persona no tiene el mismo interés.

¿La Segura tuvo una relación similar a la de Karina García y Altafulla?

Confesó que ella vivió experiencias similares y destacó la admiración que siente por Karina García de haber seguido su vida y sus entrenamientos como si nada hubiera pasado.

La Segura habla de Karina y Altafulla

Asimismo, destacó que ella tiene la misma información que sus fanáticos, pero aprovechó dicha controversia para hacerles un llamado de atención a sus seguidores a aprender a tener responsabilidad afectiva y tener empatía con el otro cuando se está sosteniendo algún vínculo.

"Amigas no reciban migajas, no reciban lo mínimo, yo recibí durante muchísimos años lo mínimo, estuve con hombre que no quería nada conmigo más que cul***", contó.

Concluyo señalando que, cree que a los dos les irá mejor separados y enfocados en sus respectivos proyectos, en especial a ella, con quien tiene solidada de género y espera que triunfe en su enfrentamiento con Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'.

