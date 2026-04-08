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La Segura emocionó a sus fans con curioso mensaje sobre la maternidad: ¿viene segundo hijo?

La Segura generó revuelo tras publicar un mensaje sobre la maternidad que despertó rumores de un posible segundo hijo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Segundo hijo? El mensaje de La Segura que tiene hablando a sus fans
¿Segundo hijo? El mensaje de La Segura que tiene hablando a sus fans. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido La Segura volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un llamativo mensaje sobre la maternidad, desatando especulaciones en redes sociales sobre la posible llegada de un segundo hijo con su esposo, Ignacio Baladán.

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¿La Segura e Ignacio Baladán planean tener un segundo hijo?

Hace pocos días, La Segura compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una inesperada fotografía junto a un llamativo mensaje que emocionó a sus fanáticos.

La Segura emociona con pista sobre maternidad y levanta sospechas
La Segura emociona con pista sobre maternidad y levanta sospechas. (Foto Canal RCN).

En la imagen se pudo ver a dos niños sentados de espaldas en medio de la naturaleza. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto con el que la creadora de contenido acompañó la publicación.

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En este, La Segura expresó su deseo de que su pequeño hijo Luca tuviera una hermanita que lo ame tanto como ella lo ama a él: “Quiero que mi hijo tenga una hermanita que te ame tanto como yo te amo a ti”.

Aunque la influenciadora no confirmó que esté pensando en convertirse en madre por segunda vez, muchos de sus seguidores interpretaron el mensaje como una ilusión de agrandar la familia, e incluso como una posible indirecta sobre un nuevo embarazo, sin que esto haya sido confirmado.

Con esto, La Segura volvió a despertar rumores entre sus seguidores, dejando abierta la posibilidad de que en el futuro su familia pueda crecer, aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación.

¿Qué edad tiene el primer hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

Luca Baladán, el primer hijo de La Segura e Ignacio Baladán, nació el 12 de abril de 2025 en Medellín, Colombia. El nacimiento del menor fue anunciado en redes sociales, confirmando que tanto la influenciadora como su bebé se encontraban en perfecto estado de salud.

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En los últimos días, la creadora de contenido se ha mostrado emocionada por celebrar el primer año de vida de su bebé, aunque dejó claro que no se trataría de una gran fiesta ya que aún estaba pequeño.

El curioso mensaje de La Segura que aviva rumores de un nuevo bebé
El curioso mensaje de La Segura que aviva rumores de un nuevo bebé. (Foto Canal RCN).
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