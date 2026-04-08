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Nace la primera nieta de Omar Geles: con esta foto la presentaron

Sale a la luz la primera foto de la primera nieta de Omar Geles, quien nació a casi dos años del fallecimiento del cantante.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Geles se convierte en abuelo: así mostraron a su primera nieta
Presentan a la primera nieta de Omar Geles. (Foto: Freepik)

El 21 de mayo de 2024, el mundo del folclor vallenato se vistió de luto tras la inesperada muerte de Omar Geles, un gran artista del género que además de tener talento con su voz, escribía los mejores temas musicales.

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El artista, quien fue el fundador de la agrupación ‘Los Diablitos’ junto a Miguel Morales está a poco de cumplir dos años de fallecido y sin duda, el dolor que dejó su partida se sigue sintiendo entre su familia, amigos y seguidores.

Precisamente, tras dos años de estar descansando en paz, Omar se convirtió en abuelo, tras el nacimiento de su primera nieta.

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¿Qué se sabe sobre el nacimiento de la primera nieta de Omar Geles?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniel Geles, hijo de Omar, dio el anuncio oficial del nacimiento de su hija, María Paula Geles Cárdenas.

Con tierna imagen, presentan a la nieta de Omar Geles
Omar Geles se convierte en abuelo: así mostraron a su primera nieta. (Foto: Freepik)

La pequeña hereda nació el pasado martes 7 de abril y ese mismo día, el joven le dio la noticia a sus seguidores de que llegó a este mundo la primera nieta de Omar Geles.

Desafortunadamente, el artista no tuvo el honor de conocer a su nieta, pero su nacimiento trae alegría para su familia, pero así mismo, nostalgia porque el cantante no está en este importante momento para su hijo.

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Daniel reveló una conmovedora imagen de su hija, quien con su manita muy pequeñita le sostiene uno de sus deditos y con esta hermosa imagen, el mundo conoce a María Paula.

¿Cómo fue recibida la primera nieta de Omar Geles?

En su publicación, Daniel escribió:

“Gracias a Dios llegaste sana y salva. Que Dios te cubra con su sangre preciosa, que nos llene de vida y salud para hacer de ti una gran persona”.

Presentan a la primera nieta de Omar Geles
Con tierna imagen, presentan a la nieta de Omar Geles. (Foto: Freepik)

Como era de esperarse, Daniel Geles recibió cientos de comentarios en su post, en donde lo felicitan por su nueva etapa como padre, pero, además, le recuerdan que Omar debe estar muy feliz y orgulloso desde el cielo.

Por otro lado, horas más tarde de anunciar le nacimiento de su hija, el joven publicó una historia mientras su mamá sostenía a la pequeña, revelando la felicidad que está sintiendo la familia.

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