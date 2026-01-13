Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura conmueve con la tierna celebración de los 9 meses de Lucca: “Gracias por estar”

La Segura mostró cómo celebró los 9 meses de Lucca y enterneció a sus seguidores en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así le celebró La Segura los 9 meses de a su bebé
La Segura derrite redes al mostrar cómo celebró los 9 meses de su hijo. (Foto: Canal RCN)

Natalia segura más conocida como La Segura causó sensación al mostrar cómo le celebró los nueve meses a sus pequeño bebé, Lucca.

¿Qué especial plan eligieron La Segura e Ignacio Baladán para celebrar a Lucca?

Y es que desde que nació el pequeño ha causó todo tipo de reacciones y es que la pareja de La Segura e Ignacio Baladan a diferencia de otros famosos han revelado desde el primer momento el rostro del pequeño.

Asimismo, la pareja han revelado a sus millones de seguidores todos los momentos de su vida diaria compartiendo los detalles de las etapas como madres que lo que están viviendo.

En esta ocasión, La segura a través de sus redes sociales mostró un pequeño video en el que se le ve al bebé lo que podría ser un paseo en trencito mientras el bebe mira.

La Segura en el video hace acercamientos de la que manos y de su cara al ver lo que esta viviendo.

Mientras lo sostiene en brazos Ignacio Baladan, al parecer estuvieron un momento familiar en el que sin duda aprovecharon el momento para celebrar este importante paso en la vida del pequeño que nació en abril.

¿Qué mostró La Segura del tierno momento que vivió con su bebé Lucca?

En este tierno momento familiar, la creadora de contenido caleña compartió un mensaje lleno de amor para acompañar la celebración:

“Te amo, amor chiquito. Felices 9 meses. Gracias por estar aquí con nosotros, regalándonos tu amor, tu sonrisa y tu nobleza. Te amo y te amaré por siempre”.

Por supuesto, el momento generó reacciones entre los seguidores de la influencer, quienes elogiaron al pequeño y le enviaron mensajes de felicitación.

“Lucca feliz con sus papás” o “ya pronto va a caminar” fueron algunos de los mensajes de los internautas.

En otra historia, La Segura mostró que su bebé ya tiene cuatro dientes, los cuales reveló con una imagen del pequeño sonriente, en la que se pueden ver claramente los pequeños cuadritos.

Y, como era de esperarse, este momento también se llenó de elogios por parte de sus seguidores, con mensajes como: “precioso” o “yo enamorada del pequeño que no parí”.

