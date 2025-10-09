La Segura compartió nueva información sobre la salud de su bebé: esto dijo

La Segura reapareció por medio de sus redes sociales con una nueva actualización sobre la salud de su pequeño hijo Lucca, producto de su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán. La influenciadora preocupó al compartir que el pequeño llevaba varios días con malestar y poco apetito.

¿Qué le pasó al hijo de La Segura?

Vale la pena recordar que La Segura mencionó que su hijo de meses había comenzado a presentar malestar desde el pasado domingo 7 de septiembre, y con los días la situación fue empeorando.

La Segura inquieta a sus fans al revelar problemas de salud de su hijo. (Foto Canal RCN).

En aquel momento, la creadora de contenido manifestó que no entendía bien qué le sucedía a su bebé debido a que aunque había logrado recuperarse de lo que parecía una gripe, poco después tuvo una crisis de cólicos que lo mantuvo incómodo y con constante llanto.

Pese a la situación, La Segura comentó a sus seguidores que esperaría cómo evolucionaba en las próximas horas para decidir si llevar al menor a la clínica.

“Empezamos a notar que no quiere comer, está sin apetito. Estoy esperando, porque si se despierta mal lo llevamos a la clínica, porque es muy raro”

¿Cómo sigue la salud del hijo de La Segura?

Ahora bien, durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre, la creadora de contenido reapareció por medio de sus redes sociales con una nueva actualización sobre la salud de su pequeño hijo Lucca, en donde reveló si finalmente recibió atención médica o no.

La Segura contó que su hijo atraviesa complicaciones de salud. (Foto Canal RCN).

Según comentó, Lucca tuvo una gran mejoría por lo que no tuvo que llevarlos al hospital. Así mismo, agradeció a sus seguidores por estar pendiente de la salud de su bebé y por todos los consejos que le enviaron para ayudarlos a superar este episodio.

"Amigas, gracias a Dios mi gordo mejoró, así que empezaré a grabarles el video. Gracias a Dios mi hijo ya está mejor, gracias por todos los consejitos que me han mandado, lo he acogido a cada uno de ellos”.

De esta manera, La Segura logró darles tranquilidad a sus seguidores al confirmar que Lucca ya se encuentra mucho mejor.