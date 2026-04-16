La Segura compartió desgarradora experiencia de su vida: “nunca quiero volver a ese lugar”

La creadora de contenido La Segura conmovió a sus seguidores al revelar una dolorosa experiencia que marcó su vida, y que logró cambiar su perspectiva sobre la vida. La joven influenciadora aseguró que fue un momento tan difícil que quisiera volver a vivirlo nunca más.

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¿Cuál fue la desgarradora experiencia de vida que compartió La Segura?

Durante la tarde de este jueves 16 de abril La Segura compartió una serie de videos en los que reveló a sus cientos de seguidores que hoy tenía una cita muy importante para su vida, ya que esta definiría un cambio drástico para su salud. Pues la creadora de contenido ha durado años lidiando con un dolor crónico a raíz de una experiencia que marcó su vida para siempre y afectó su cuerpo.

Impactante confesión de La Segura sobre dura etapa de su vida. (Foto Canal RCN).

Tras obtener una respuesta positiva para este procedimiento, La Segura comentó a sus seguidores en modo de reflexión que aunque ha tenido que lidiar con dolores crónicos durante los últimos años no fue fácil, pues para llegar a este punto de equilibrio confesó que tuvo que realizar un autoanálisis y salir del papel de víctima.

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"Mami, yo ya pasé por todo. Les voy a decir cuándo cambió mi vida: cuando yo dejé de vivir en el papel de víctima. Nunca más, yo nunca quiero volver a ese lugar, nunca me quiero ver tirada en una cama...”

¿Cuál fue el consejo que La Segura le dio a las personas que atraviesan por una enfermedad crónica?

Así mismo, aprovechó el momento para compartir unas palabras de aliento para las personas que se encontraran atravesando por problemas de salud similares a los de ella, pues así como ha logrado salir adelante está segura de que los demás también pueden hacerlo.

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“Ustedes no tienen idea del dolor que tengo en estos momentos, díganme si lo parezco, no lo parezco mi reina. Tú tampoco lo parezcas; si estás pasando por una enfermedad, un dolor crónico, sé que la fase inicial es horrible, pero si usted puede péinese, báñese, que se lo juro por Dios que eso cambia por completo la perspectiva de lo que estás viviendo"