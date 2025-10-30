Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La primera aparición de Karina García en vestido de piscina en 'La mansión de Luinny' | VIDEO

Karina García desató comentarios positivos y negativos al mostrar su físico en el reality internacional.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
La primera aparición de Karina García en vestido de piscina en 'La mansión de Luinny' | Foto de Buen día, Colombia.

La influencer Karina García se encuentra participando en un reality de República Dominicana. Después de que pasó por La casa de los famosos Colombia 2025, la modelo paila adquirió más exposición en redes sociales y proyección fuera del país.

Entonces, en República Dominicana se habla de la producción del Canal RCN; de hecho, varios compañeros del reality donde está Karina, el cual se llama La mansión de Luinny, han manifestado que vieron a la modelo en Colombia.

¿Cómo lució Karina García en vestido de piscina en 'La mansión de Luinny'?

Pasaron las primeras horas de la participación de la paisa en dicho formato en vivo y ya derrochó con su belleza física, así que se viralizaron diferentes clips de la primera salida de la influencer luciendo un vestido de piscina.

Karina García
Karina García arribó a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Una parte de los seguidores que tiene Karina se debe a que dicen que es bella, así que la modelo busca conquistar los corazones de los compatriotas y del país del Caribe. Por lo que se ha observado, varios están en la sintonía de García, pero otros la han tachado.

Para esta oportunidad, Karina lució un vestido de color azul y fue notorio que varios de sus compañeros ya se están interesando en ella. Este es el video:

 

¿Qué reacciones desató Karina García?

Como pasan con las diversas figuras públicas, mientras que unos resaltaron el físico de Karina García, otros se fueron en contra de la influencer. En ese orden de ideas, no es un secreto de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es una mujer de amores y desacuerdos en el mundo de la farándula.

Karina García está en el mismo reality que Yina Calderón, así que ambas van a convivir por un mes completo teniendo en cuenta que ya no son amigas, pues su vínculo se rompió en La casa de los famosos Colombia 2025.

Ambas concordaron en que no volverán a ser amigas, pero lo que sucedió se quedó en el pasado y, por ende, tampoco se volverán rivales en La mansión de Luinny.

