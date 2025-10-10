Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra revela una de las experiencias más aterradoras de su vida

Tras su paso por La Casa de los Famosos, La Liendra muestra una nueva faceta con su primer documental, una reflexión profunda sobre la vida y la muerte.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Liendra sorprendió con su cambio físico
La Liendra reaparece en redes y sorprende con radical cambio físico (Foto: Canal RCN)

Mauricio Gómez, conocido como 'La Liendra', ha dejado ver una nueva etapa en su carrera, pues luego de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, decidió debutar como director con un proyecto completamente diferente a lo que su público estaba acostumbrado a ver en sus redes, un documental titulado “Después de la muerte”, centrado en el proceso y los oficios que rodean el mundo funerario.

¿De qué trata el documental “Después de la muerte”?

El proyecto, que se estrena este 10 de octubre a través de su canal de YouTube, presenta una mirada humana y respetuosa sobre lo que ocurre tras la partida de una persona.

 

La Liendra conversa con quienes dedican su vida a labores poco conocidas, como los maquilladores posmórtem, médicos forenses y encargados de preparar los cuerpos para su despedida final, pues según él, esta experiencia lo llevó a comprender el valor del trabajo de estas personas y a cambiar su propia perspectiva sobre la vida.

¿Qué fue lo que más impactó a La Liendra durante el rodaje?

A pesar de lo que muchos podrían imaginar, La Liendra confesó que las escenas más impactantes no tuvieron que ver con los cuerpos o con experiencias paranormales, sino que lo que más lo marcó, según él, fue el eco de las despedidas con los trabajadores.

Mateo Carvajal compartió antiguo video del accidente que sufrió La Liendra años atrás
La Liendra conversa con maquilladores posmortem, médicos forenses y expertos del mundo funerario. (Foto Canal RCN).

El influencer contó que, al finalizar las entrevistas, muchos de ellos se despedían con una frase que le resultó escalofriante pero reveladora: “Nos vemos por aquí”, pues para él, ese comentario, dicho con naturalidad por quienes conviven diariamente con la muerte se convirtió en una poderosa lección sobre la fragilidad humana.

¿Qué busca lograr La Liendra con este nuevo proyecto?

La Liendra se propone demostrar que su creatividad puede ir más allá del entretenimiento ligero o los retos virales, este documental representa un paso hacia la madurez artística, una apuesta por explorar temas profundos.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra sorprendió con emotiva reflexión. Foto | Canal RCN.

El creador espera que sus seguidores se conecten con la transmisión y logren comprender el mensaje que hay detrás de su trabajo, dejando claro que está dispuesto a romper moldes y a construir un camino propio dentro del mundo audiovisual.

