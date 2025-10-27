Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra rechazó millonaria oferta para estar un reality, esto dijo

El influenciador la Liendra contó haber rechazado estar un reality pese a millonario sueldo.

El influenciador la Liendra reveló a sus millones de fanáticos que rechazó una millonaria oferta para estar en un reality y confesó por qué lo hizo.

¿La Liendra rechazó estar otro reality?

El creador de contenido contó a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, que recibió una gran propuesta para estar en un reality, pero no quiso aceptarla, pese a que estuvo cerca de hacerlo.

La Liendra rechazó millonaria oferta

Según contó le ofrecieron hacer parte de otro reality, pues recordemos que el joven estuvo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pero decidió no participar y seguir con sus proyectos en sus redes sociales.

El joven dio a conocer que le ofrecieron 50 millones de pesos colombianos por semana.

¿Por qué la Liendra rechazó estar en otro reality?

El quindiano destacó que prefiere estar alejado de polémicas y estar tranquilo haciendo lo que realmente le gusta.

La Liendra sobre no estar en realitys

"Déjenme aquí afuera con mis documentales, juicioso, sin polémicas, libre. No sé si estoy haciendo bien o mal rechazando esta oferta, pero no es lo que quiero, creo que voy muy bien como voy", dijo.

Se cuestionó por haber rechazado dicha propuesta y recordó otra que también ignoró recientemente, donde le ofrecieron mil millones de pesos colombianos por apoyar una campaña política.

"No sé si la estoy cag*ando, si estoy haciendo bien o mal, pero yo me siento en paz conmigo mismo y creo que no es lo que quiero, no, no, no, prefiero estar enfocado en los documentales, gano menos, pero estoy tranquilo", agregó.

Asimismo, aprovechó para cuestionar a sus fanáticos sobre si consideran que está haciendo lo correcto o no, por lo que, varios internautas reaccionaron al respecto, algunos apoyándolo en su decisión, otros criticándolo al respecto y otros aconsejándolo para que aproveche la gran acogida que está teniendo en este momento.

Por el momento, el influenciador sigue enfocado en su respectivo contenido para sus redes sociales, con el que ha tenido una gran aceptación y disfrutando de su relación con Dani Duke, de quien se le ve muy enamorado.

