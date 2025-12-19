Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra preocupa tras aparecer llorando y revelar un corto donde actúa un famoso cantante paisa

La Liendra preocupa tras aparecer llorando y compartir un corto sobre la salud mental donde actúa un famoso cantante urbano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra conmueve al llorar.
La Liendra conmueve al llorar hablando sobre un tema de salud mental. (Foto de La Liendra Canal RCN) (Foto del cantante Freepik)

El creador de contenido La Liendra conmovió a sus seguidores al compartir un video donde sale llorando para dejar un profundo mensaje y en el que actúa un importante cantante colombiano.

La Liendra emociona las redes por su mensaje.
La Liendra emociona las redes por su mensaje junto a J Balvin. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La publicación se convirtió en tema de conversación en redes sociales por la fuerza de las imágenes y la reflexión que transmitió.

¿Por qué La Liendra sale llorando en el video?

El clip comienza mostrando a La Liendra visiblemente afectado, seguido por escenas en las que aparece rodeado de paparazzis, recibiendo un nuevo carro y respondiendo con aparente tranquilidad que está feliz y bien.

Sin embargo, al entrar en su lujosa casa, la soledad se hace evidente y las lágrimas regresan, dejando ver un contraste entre lo material y lo emocional.

Ya en su computador, La Liendra observa un corto que aborda la depresión y la costumbre de ocultarla tras una sonrisa.

La historia presenta a un payaso que, junto a su familia, sufre un grave accidente.

Artículos relacionados

La sorpresa llegó cuando se reveló que el personaje era interpretado por J Balvin, quien destacó por la calidad de su actuación y el mensaje que transmitió.

La Liendra aplaudió el trabajo y aprovechó para reflexionar sobre cómo muchas personas, incluyéndose, aparentan estar bien cuando en realidad no lo están.

Señaló que la depresión no depende de problemas económicos y que los sentimientos no se llenan con dinero ni lujos materiales.

El creador afirmó que siempre existe un motivo para seguir adelante y que ese motor es la familia.

Además, envió un mensaje directo a quienes atraviesan situaciones similares: no quedarse callados y buscar apoyo, recordando que siempre habrá alguien dispuesto a escuchar sin juzgar.

¿Qué cambios ha hecho La Liendra en su contenido de redes sociales?

Este contenido también refleja el cambio que ha tenido La Liendra en sus redes sociales.

Ayer compartió una historia en la que envió un mensaje a sus detractores asegurando que “les tocó verlo brillar” y mostró la cantidad de reproducciones que han alcanzado sus documentales.

Artículos relacionados

Entre ellos, el más visto ha sido el de la tumba de Pablo Escobar, con más de 7 millones de reproducciones, consolidando su faceta como creador de proyectos audiovisuales que generan gran impacto.

Con esta publicación, La Liendra no solo mostró una faceta honesta, sino que también abrió un espacio de debate sobre un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La Liendra cambió su contenido.
La Liendra cambió su contenido en las redes sociales. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo mostró su figura antes de cumplir 41 años Cristiano Ronaldo

Foto de Cristiano Ronaldo revela su verdadero estado físico a semanas de cumplir 41 años: así se ve

El jugador portugués se ha hecho viral tras demostrar su extraordinario estado físico a semanas de cumplir 41 años.

Yeferson Cossio emociona al aparecer junto a un grupo de raperos. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio generó furor en redes tras aparecer rapeando por las calles de Cartagena

Yeferson Cossio sorprendió al dejarse llevar por la improvisación y compartir un momento único con raperos callejeros.

Georgina Rodríguez está comprometida con el futbolista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez reveló qué fue lo que sintió al recibir el anillo de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez habló con honestidad sobre la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo y el significado real del anillo en su relación.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad, la vulnerabilidad y el amor profundo que sienten por sus hijas.

Marcelo Cezán

Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?