La Liendra preocupa tras aparecer llorando y revelar un corto donde actúa un famoso cantante paisa

El creador de contenido La Liendra conmovió a sus seguidores al compartir un video donde sale llorando para dejar un profundo mensaje y en el que actúa un importante cantante colombiano.

La publicación se convirtió en tema de conversación en redes sociales por la fuerza de las imágenes y la reflexión que transmitió.

¿Por qué La Liendra sale llorando en el video?

El clip comienza mostrando a La Liendra visiblemente afectado, seguido por escenas en las que aparece rodeado de paparazzis, recibiendo un nuevo carro y respondiendo con aparente tranquilidad que está feliz y bien.

Sin embargo, al entrar en su lujosa casa, la soledad se hace evidente y las lágrimas regresan, dejando ver un contraste entre lo material y lo emocional.

Ya en su computador, La Liendra observa un corto que aborda la depresión y la costumbre de ocultarla tras una sonrisa.

La historia presenta a un payaso que, junto a su familia, sufre un grave accidente.

La sorpresa llegó cuando se reveló que el personaje era interpretado por J Balvin, quien destacó por la calidad de su actuación y el mensaje que transmitió.

La Liendra aplaudió el trabajo y aprovechó para reflexionar sobre cómo muchas personas, incluyéndose, aparentan estar bien cuando en realidad no lo están.

Señaló que la depresión no depende de problemas económicos y que los sentimientos no se llenan con dinero ni lujos materiales.

El creador afirmó que siempre existe un motivo para seguir adelante y que ese motor es la familia.

Además, envió un mensaje directo a quienes atraviesan situaciones similares: no quedarse callados y buscar apoyo, recordando que siempre habrá alguien dispuesto a escuchar sin juzgar.

¿Qué cambios ha hecho La Liendra en su contenido de redes sociales?

Este contenido también refleja el cambio que ha tenido La Liendra en sus redes sociales.

Ayer compartió una historia en la que envió un mensaje a sus detractores asegurando que “les tocó verlo brillar” y mostró la cantidad de reproducciones que han alcanzado sus documentales.

Entre ellos, el más visto ha sido el de la tumba de Pablo Escobar, con más de 7 millones de reproducciones, consolidando su faceta como creador de proyectos audiovisuales que generan gran impacto.

Con esta publicación, La Liendra no solo mostró una faceta honesta, sino que también abrió un espacio de debate sobre un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo.