La Liendra generó preocupación al hablar de su reciente pérdida: “Yo pensé que iba a sobrevivir”
A través de sus historias, La Liendra sorprendió a sus fans con una triste confesión en la que se refería a una pérdida reciente
El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es uno de los influenciadores más importantes actualmente en Colombia. Recientemente, se ha dedicado no solo a trabajar en las redes sociales, sino que también le está apostando a algo más grande y complejo: los documentales.
Recientemente, La Liendra ha estado empeñado en dar a conocer sus productos cinematográficos a pesar de todos los percances que ha tenido grabándolos. Sin embargo, en la mañana del viernes 05 de junio, el influenciador preocupó a sus fans al hablar de una pérdida que lo tiene muy afectado.
¿Cuál fue la pérdida que tuvo La Liendra?
En repetidas ocasiones, La Liendra ha hablado de los riesgos que ha corrido durante el rodaje de sus documentales. Hace algunos días se encontraba en la cuenca del río Magdalena realizando un trabajo de reportaje acerca de los hipopótamos que Pablo Escobar había traido a Colombia hace algunos años.
Una vez finalizó su trabajo de campo, La Liendra contó la peligrosa experiencia que vivió durante la grabación. Una de las anécdotas más polémicas fue acerca del costoso drone que el influenciador dañó en pleno rodaje.
En varios clips de Mauricio hablando sobre ello, demostró su frustración debido a la cantidad de material audiovisual que perdió una vez el drone dejó de funcionar. Sin embargo, Mauricio no se dio por vencido y logró recuperar el drone del lugar donde había caído. Una vez lo tuvo en sus manos, intentó llevarlo la ciudad a que algún experto pudiera extraer la información que tenía.
¿La Liendra logró salvar el drone?
Pese a todos los intentos que hizo La Liendra por salvar su drone, no pudo lograrlo. A través de sus historias de Instagram, el influencer confesó que ya le habían dicho que el costoso aparato no tenía arreglo:
Se nos fue, nea (…) yo pensé que iba a sobrevivir a los dos accidentes que tuvo, pero esta mañana me levanté y recibí este audio
La grabación de voz mostraba como la persona que estaba arreglando el drone le informa a Muricio que ya no hay nada por hacer con el dispositivo:
Le entró demasiada agua, no se le puede hacer nada. Quedó en pérdida total
La liendra se mostró muy afectado por el mensaje, ya que afirmó que el aparato había estado con él desde el primer documental que grabó, Sin embargo, en la siguiente historia tomó su situación con humor y compartió el video del momento exacto cuando el drone cae al piso, acompañándolo con un audio viral y comentando que “lo despedirá con honores”Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike