La Liendra desató risas al mostrar un curioso momento que vivió en sus vacaciones

La Liendra provocó risas entre sus seguidores, pues sufrió un pequeño resbalón mientras caminaba por un río.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
La Liendra provocó risas con el reciente video que compartió en sus redes sociales.
La Liendra divirtió a sus seguidores con una pequeña caída que sufrió en medio de sus vacaciones. Foto: Canal RCN

La Liendra está aprovechando el fin de año para compartir con su familia y recargar energías, pensando en los que grandes retos que tendrá en el 2026. El año que pasa dejó algo muy importante en él: su participación en La casa de los famosos Colombia.

El influenciador quindiano se le midió al reto de la casa más famosa y vivió experiencias inolvidables; lideró el grupo de Los Lavaplatos, donde hizo una gran amistad con Camilo Trujillo, Mateo Varela, Jose Rodríguez y El Negro Salas, pero también protagonizó momentos de tensión y drama.

¿Cómo fue el divertido momento vivido por La Liendra en sus vacaciones familiares?

Lo cierto es que Mauricio Gómez, su nombre real, está cerrando con broche de oro el año y busca llenarse de más motivación, pues seguramente el próximo año le traerá grandes retos.

Mediante su cuenta de Instagram, La Liendra compartió un video que desató risas entre sus seguidores. El creador de contenido mostró el momento en que intenta caminar por un río, pero sufre un pequeño resbalón.

La Liendra cambió su contenido.
La Liendra se caracteriza por mostrar un contenido de humor en redes sociales. (Foto Canal RCN)

La secuencia lo muestra caminando entre las aguas hacia una cascada, pero se resbala, aunque sin muchos contratiempos, y siguió feliz con su idea de darse un gran baño natural.

El contenido de humor es el que más caracteriza al quindiano, de hecho, lo ha llevado a ser uno de los creadores digitales con más seguidores y relevancia en distintas redes sociales. Actualmente, solo en Instagram, ya supera los 6 millones de seguidores.

¿Por qué La Liendra apareció llorando en sus redes sociales?

La Liendra generó preocupación entre sus seguidores al mostrar un video que puso a reflexionar a sus seguidores. En él, el quindiano habló sin rodeos de la depresión y la soledad.

El clip comienza mostrando al influencer visiblemente afectado, seguido por escenas en las que aparece rodeado de paparazzis, recibiendo un nuevo carro y respondiendo con aparente tranquilidad que está feliz y bien.

La Liendra provocó aplausos con un reciente video reflexivo que compartió.
La Liendra compartió un video llamando la atención sobre la fama y la soledad. Foto: Canal RCN

Sin embargo, al entrar en su lujosa casa, la soledad se hace evidente y las lágrimas regresan, dejando ver un contraste entre lo material y lo emocional.

A través de este reflexivo video, Mauricio Gómez quiso mostrar cómo la soledad y tristeza pueden disimularse mediante sonrisas que, en realidad, son fingidas.

El creador aprovechó la publicación para destacar que siempre existe un motivo para seguir adelante y que ese motor es la familia.

La Liendra se caracteriza por ser un hombre muy familiar, además, tiene una sólida relación sentimental con Dani Duke, con quien tiene planes de formar una familia.

