La Liendra confesó que sufre de una extraña condición "no estoy mintiendo"

La Liendra reveló que vive con una condición que modifica su percepción y le da una mirada única sobre lo cotidiano.

Sharik Guzmán
Una confesión que dejó a todos hablando… La Liendra sorprendió con su peculiar forma de ver el mundo. Foto Canal RCN

La Liendra reveló a través de un video en su cuenta oficial de TikTok que padece un curioso fenómeno que transforma la forma en que percibe el mundo y se relaciona con él.

Mauricio Gómez, es reconocido como ‘La Liendra’ por una amplia comunidad en redes sociales gracias a su estilo espontáneo y a la forma directa con la que comparte su vida cotidiana, además de su reciente participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Cuál es la condición que padece La Liendra?

Liendra, sorprendió a sus millones de seguidores al confesar en un video que recientemente fue diagnosticado con pareidolia, una condición que influye en cómo interpreta las imágenes y objetos que lo rodean.

Según contó, para él es común identificar rostros en lugares o cosas donde, en teoría, no deberían estar, y aunque pensaba que esta experiencia era habitual para la mayoría de las personas, descubrió que en realidad solo algunos la viven de forma recurrente.

¿Qué es la pareidolia?

La pareidolia es un fenómeno psicológico en el que la mente humana interpreta patrones como figuras reconocibles, especialmente rostros, sucede al mirar una nube, una mancha en la pared, la espuma de un café o incluso una tostada.

Para La Liendra, una pared o una nube pueden convertirse en un personaje lleno de expresión.
La Liendra explicó que esta condición le hace encontrar rostros donde nadie más los ve. Foto Canal RCN

Cuando se trata específicamente de rostros, se conoce como “pareidolia facial”, y aunque parezca algo extraño, está relacionado con una habilidad evolutiva del cerebro para detectar expresiones y formas humanas.

¿Qué dicen los expertos sobre esta condición de La Liendra?

Este fenómeno ocurre cuando recibimos información principalmente visual, aunque también puede ser auditiva y nuestro cerebro la procesa a través de mecanismos que lo interpretan para encontrar una respuesta reconocible.

La Liendra sorprende con inesperada confesión
La Liendra pensaba que su experiencia era común, hasta recibir el diagnóstico. | Foto del Canal RCN.

Así, terminamos viendo expresiones como alegría, tristeza o sorpresa en objetos inanimados, como si fueran verdaderos rostros y a pesar de que algunas personas puedan preocuparse al notar esta tendencia, especialistas aclaran que no se trata de una enfermedad ni de un trastorno mental.

En el caso de La Liendra, la pareidolia no representa un riesgo, sino una peculiaridad que le da una perspectiva distinta del mundo. Lo que para otros es una simple mancha, para él puede convertirse en un rostro sonriente o una mirada intrigante.

