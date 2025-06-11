Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fredy Guarín realiza sorprendente confesión sobre su proceso de recuperación: “No ha sido fácil”

Fredy Guarín compartió un poderoso mensaje sobre su proceso de recuperación, reflexionando sobre los desafíos que ha enfrentado.

Fredy Guarín revela cómo ha sido su proceso de recuperación / (Foto de AFP)

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un video en el que habló abiertamente sobre su proceso de recuperación y los retos que enfrenta día a día.

¿Cuál fue la reflexión que compartió Fredy Guarín?

A través de Instagram, mediante un inesperado mensaje, el exfutbolista reveló que ha comenzado a enfocar su energía en proyectos que promueven el bienestar y el deporte, dejando ver la importancia del autocuidado en su camino hacia una vida más equilibrada.

En el video, Guarín comparte una reflexión sobre cómo el ejercicio se ha convertido en una pieza clave de su bienestar. Confiesa que aunque atravesó una etapa en la que perdió la motivación, decidió retomar su rutina con determinación, recordando que hay que estar atentos a los pequeños detalles porque la mente a veces juega en contra.

¿Cómo enfrenta Fredy Guarín su proceso de recuperación?

El exjugador explicó que su enfoque actual está en vivir “un día a la vez”. Después de haber enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida —una lucha contra la adicción al alcohol que lo llevó a situaciones extremas—, Guarín ha decidido compartir su testimonio para inspirar a otros.

En su mensaje, recalca la importancia de mantenerse firme y utilizar las herramientas adquiridas en su proceso terapéutico.

“No voy a consumir, no voy a beber. Tengo herramientas para bregar y luchar día a día”, aseguró.

Fredy Guarín habla acerca de su proceso de recuperación / (Foto de AFP)

Además, resaltó la relevancia del ejercicio y la alimentación como pilares de su recuperación emocional y física. Los internautas aplaudieron su mensaje y destacaron su honestidad, afirmando que su historia de vida es un ejemplo de que la disciplina puede hacer grandes cambios en la vida de una persona.

¿Qué le pasó a Fredy Guarín antes de este proceso de recuperación?

Fredy Guarín atravesó una etapa compleja marcada por el consumo de alcohol y problemas personales que afectaron su vida familiar y profesional. El exjugador reconoció públicamente que llegó a perder el rumbo y que incluso intentó quitarse la vida mientras vivía en Brasil, un hecho que él mismo considera un punto de inflexión.

Fredy Guarín enfrentó una etapa difícil de su vida / (Foto de AFP)

Desde entonces, ha trabajado en su rehabilitación, celebrando periodos de sobriedad y enfocándose en recuperar su bienestar físico, mental y espiritual. Asimismo, ha mencionado su deseo de regresar al fútbol profesional, una meta que, según internautas, podría hacerse realidad con un equipo de la Liga BetPlay.

