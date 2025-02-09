La Liendra aclara si su retiro de redes sociales fue real o estrategia para su documental

El influencer Mauricio Gómez, más conocidos en los escenarios digitales como La Liendra, ha sido tendencia por estos días debido a que sufrió heridas en su rostro. La razón de ello se dio en medio de la grabación de un documental en el que por poco y pierde la vida, así lo expresó el creador de contenido.

¿La Liendra se alejó de redes sociales por estrategia?

Tiempo antes de los percances, el influenciador se había alejado de las redes sociales y provocó diversas especulaciones. Después, su reaparición fue por cuenta del documental subiendo el Nevado del Tolima, así que los internautas empezaron a decir que se trató de una estrategia o show para llamar la atención y así obtener visualizaciones en el video.

Entonces, La Liendra se sumó a las preguntas y respuestas en Instagram, donde uno de los internautas lo cuestionó en torno a si su ausencia de las plataformas digitales solo era para causar sorpresa por el documental. Enseguida, el influencer se defendió.

La Liendra arriesgó su vida para grabar documental | Foto del Canal RCN.

"No, era verdad, o sea, quería darme como un descanso porque yo trabajo mucho, a veces digo para qué trabajar tanto y acumular tantas cosas... Entonces, de vez en cuando, me gusta retirarme, jugar play, ir a mi barrio y jugar microfútbol, no sé, hacer cosas que de pronto he dejado de hacer por el tema de las redes sociales", manifestó.

¿Por qué para La Liendra es difícil su realidad?

La Liendra confesó que hay momentos en los que le parece difícil adaptarse porque él viene "de abajo" y hay cosas que a veces le hacen falta. Por lo tanto, de vez en cuando le gusta hacer "locuras" como cuando no tenía nada.

La Liendra reiteró que es un joven de barrio | Foto del Canal RCN.

"Es un equilibrio. Me gusta trabajar, ser juicioso, darme buena vida, pero también de vez en cuando ir al barrio un rato", aseguró.

Así las cosas, La Liendra concluyó que hay días en los que le hace falta la realidad en el sentido de que no creció con las comodidades con las que actualmente cuenta, de modo que le sucede que tiene tiempos en los que, por su bienestar, se aparta de las redes sociales.