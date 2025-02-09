Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra aclara si su retiro de redes sociales fue real o estrategia para su documental

La Liendra confesó la verdad que hay detrás de su ausencia en redes sociales y causó reacciones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Liendra
La Liendra aclara si su retiro de redes sociales fue real o estrategia para su documental | Foto del Canal RCN.

El influencer Mauricio Gómez, más conocidos en los escenarios digitales como La Liendra, ha sido tendencia por estos días debido a que sufrió heridas en su rostro. La razón de ello se dio en medio de la grabación de un documental en el que por poco y pierde la vida, así lo expresó el creador de contenido.

Artículos relacionados

¿La Liendra se alejó de redes sociales por estrategia?

Tiempo antes de los percances, el influenciador se había alejado de las redes sociales y provocó diversas especulaciones. Después, su reaparición fue por cuenta del documental subiendo el Nevado del Tolima, así que los internautas empezaron a decir que se trató de una estrategia o show para llamar la atención y así obtener visualizaciones en el video.

Entonces, La Liendra se sumó a las preguntas y respuestas en Instagram, donde uno de los internautas lo cuestionó en torno a si su ausencia de las plataformas digitales solo era para causar sorpresa por el documental. Enseguida, el influencer se defendió.

La Liendra
La Liendra arriesgó su vida para grabar documental | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

"No, era verdad, o sea, quería darme como un descanso porque yo trabajo mucho, a veces digo para qué trabajar tanto y acumular tantas cosas... Entonces, de vez en cuando, me gusta retirarme, jugar play, ir a mi barrio y jugar microfútbol, no sé, hacer cosas que de pronto he dejado de hacer por el tema de las redes sociales", manifestó.

¿Por qué para La Liendra es difícil su realidad?

La Liendra confesó que hay momentos en los que le parece difícil adaptarse porque él viene "de abajo" y hay cosas que a veces le hacen falta. Por lo tanto, de vez en cuando le gusta hacer "locuras" como cuando no tenía nada.

La Liendra
La Liendra reiteró que es un joven de barrio | Foto del Canal RCN.

"Es un equilibrio. Me gusta trabajar, ser juicioso, darme buena vida, pero también de vez en cuando ir al barrio un rato", aseguró.

Artículos relacionados

Así las cosas, La Liendra concluyó que hay días en los que le hace falta la realidad en el sentido de que no creció con las comodidades con las que actualmente cuenta, de modo que le sucede que tiene tiempos en los que, por su bienestar, se aparta de las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Evaluna y Camilo Echeverry Camilo

Camilo le cortó el pelo a Evaluna, así luce ahora

Así fue el cambio de look que le hizo el artista Camilo a su esposa Evaluna Montaner.

Karina García, Valentino Karina García

Valentino causa ternura tras enaltecer a su mamá Karina García en transmisión en vivo

Valentino le dio unas inesperadas palabras a su mamá que la llenaron de amor y conquistó a sus seguidores.

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra confesó lo que exige en su próxima relación tras polémica

Ornella Sierra compartió sus nuevas condiciones para estar en una relación tras su polémica.

Lo más superlike

Cinta negra Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

Falleció un miembro clave de un reconocido programa matutino, dejando un gran legado entre colegas y televidentes.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más