Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El bebé de La Segura e Ignacio Baladán ya trabaja y gana millones, ¿quién se queda con la plata?

Con solo unos meses de nacido, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán gana dinero. "Él es embajador", dijeron.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Segura, Ignacio Baladán
El bebé de La Segura e Ignacio Baladán ya trabaja y gana millones | Foto del Canal RCN.

La pareja conformada por la influencer La Segura y el chef uruguayo Ignacio Baladán no se cambia por nada desde que se convirtieron en padres. La dupla se encuentra viviendo su experiencia mientras crece su bebé, quien se llama Lucca, y tiene enamorados a sus seguidores.

Artículos relacionados

Entre lo más nuevo, la colombiana y el uruguayo arribaron a Perú para presentar a Lucca a todos sus allegados de este país. Sin embargo, eso se escaló porque la pareja de la farándula resultó yendo a un programa televisivo en el que su bebé fue el centro de atención.

¿En qué trabaja el bebé de La Segura e Ignacio Baladán?

Sí, La Segura e Ignacio llevaron a su bebé a una primera entrevista; el niño fue catalogado como "el más famoso".

En TikTok, empezaron a compartirse diversos videos que muestran parte en la entrevista, siendo uno de los temas más llamativos cuando le preguntan a La Segura si su bebé ya tiene redes sociales, a lo que la creadora de contenido caleña respondió afirmativamente y aseguró que, incluso, el niño, de tan solo unos meses, ya trabaja.

Ignacio Baladán, La Segura
Ignacio Baladán y La Segura están felices siendo padres | Foto Gladys Vega / Getty Images via AFP.

Y es que lo sorprendente no solo es que el bebé ya esté ganando dinero a su corta edad, sino que revelaron que tiene su propio fondo para el futuro.

"Él (Lucca) no aporta, él tiene su fondo, él es embajador de una marca y literalmente ya le abrimos un fondo porque él tiene que tener sus ahorros", expresó La Segura.

Artículos relacionados

¿De qué producto es embajador el bebé de La Segura e Ignacio Baladán?

En la misma corriente de ideas, hasta se dijo que el contrato de Lucca Baladán Segura es millonario y aunque sus padres no revelaron el monto, quedaron al descubierto porque no pudieron evitar reírse.

"Él ya está juntando para su carrito, para su universidad", agregó La Segura.

Ignacio Baladán, La Segura
El bebé de Ignacio Baladán y La Segura firmó contrato en Colombia y Perú | Foto del Canal RCN.

Además, el contrato no solo está para Colombia, sino que Baladán añadió que también es en Perú. Aunque no dieron el nombre de la marca, revelaron que se trata de pañales.

Artículos relacionados

Finalmente, les preguntaron a los felices padres si el dinero que está ganando Lucca entra directo al fondo que le crearon o ellos se quedan con algo, así que contestaron que hay gastos operativos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón sin protesis Yina Calderón

Yina Calderón se quitará las prótesis: "Eso ya no está de moda"

La empresaria Yina Calderón reveló por qué se retirará los implantes y cuándo lo hará.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024. Luisa Fernanda W

¿Luisa Fernanda W confirmó su tercer embarazo? Esto dijo la influencer

Luisa Fernanda W se sinceró en redes sociales ante los crecientes rumores de un supuesto embarazo.

Paola Jara y Jessi Uribe celebraron 7 meses de embarazo Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe celebran sus 7 meses de embarazo con tierno video: "Se te nota mucho"

Paola Jara y Jessi Uribe dejaron ver su felicidad por entrar en la fase final de su embarazo y así celebraron su séptimo mes.

Lo más superlike

El excapitán de Real Madrid, Sergio Ramos, lanza sencillo dedicado al Real Madrid Celebrities

Sergio Ramos lanza su reggaetón ‘Cibeles’ dedicado a su salida del Real Madrid

El excapitán merengue se lanzó a la música con una canción donde transmite la nostalgia de su partida en 2021.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más