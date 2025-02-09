El bebé de La Segura e Ignacio Baladán ya trabaja y gana millones, ¿quién se queda con la plata?

La pareja conformada por la influencer La Segura y el chef uruguayo Ignacio Baladán no se cambia por nada desde que se convirtieron en padres. La dupla se encuentra viviendo su experiencia mientras crece su bebé, quien se llama Lucca, y tiene enamorados a sus seguidores.

Entre lo más nuevo, la colombiana y el uruguayo arribaron a Perú para presentar a Lucca a todos sus allegados de este país. Sin embargo, eso se escaló porque la pareja de la farándula resultó yendo a un programa televisivo en el que su bebé fue el centro de atención.

¿En qué trabaja el bebé de La Segura e Ignacio Baladán?

Sí, La Segura e Ignacio llevaron a su bebé a una primera entrevista; el niño fue catalogado como "el más famoso".

En TikTok, empezaron a compartirse diversos videos que muestran parte en la entrevista, siendo uno de los temas más llamativos cuando le preguntan a La Segura si su bebé ya tiene redes sociales, a lo que la creadora de contenido caleña respondió afirmativamente y aseguró que, incluso, el niño, de tan solo unos meses, ya trabaja.

Ignacio Baladán y La Segura están felices siendo padres | Foto Gladys Vega / Getty Images via AFP.

Y es que lo sorprendente no solo es que el bebé ya esté ganando dinero a su corta edad, sino que revelaron que tiene su propio fondo para el futuro.

"Él (Lucca) no aporta, él tiene su fondo, él es embajador de una marca y literalmente ya le abrimos un fondo porque él tiene que tener sus ahorros", expresó La Segura.

¿De qué producto es embajador el bebé de La Segura e Ignacio Baladán?

En la misma corriente de ideas, hasta se dijo que el contrato de Lucca Baladán Segura es millonario y aunque sus padres no revelaron el monto, quedaron al descubierto porque no pudieron evitar reírse.

"Él ya está juntando para su carrito, para su universidad", agregó La Segura.

El bebé de Ignacio Baladán y La Segura firmó contrato en Colombia y Perú | Foto del Canal RCN.

Además, el contrato no solo está para Colombia, sino que Baladán añadió que también es en Perú. Aunque no dieron el nombre de la marca, revelaron que se trata de pañales.

Finalmente, les preguntaron a los felices padres si el dinero que está ganando Lucca entra directo al fondo que le crearon o ellos se quedan con algo, así que contestaron que hay gastos operativos.