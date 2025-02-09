Cardi B enfrenta juicio en Los Ángeles por millones de dólares: ¿cuál es la razón?

La rapera Cardi B vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un juicio millonario que enfrenta en Los Ángeles. Según medios internacionales, el proceso podría convertirse en uno de los casos más costosos que la cantante ha enfrentado.

¿Por qué Cardi B enfrenta millonario juicio?

La rapera estadounidense Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, enfrenta un proceso judicial en la ciudad de Los Ángeles que ha llamado la atención de los medios Estadounidenses. La demanda, presentada por Emani Ellis, una exguardia de seguridad, reclama 24 millones de dólares por una supuesta agresión física ocurrida en 2018.

Cardi B enfrenta un proceso judicial en Los Ángeles / (Foto de AFP)

Ellis asegura que durante un incidente en una clínica de Beverly Hills, la artista la insultó, escupió y arañó, provocándole una herida en el rostro y secuelas emocionales como ansiedad, depresión, insomnio y estrés postraumático. La denunciante sostiene que estas consecuencias le generaron pérdidas económicas y afectaron su vida profesional.

¿Qué dice Cardi B sobre la acusación de agresión?

Por su parte, Cardi B niega haber golpeado a Ellis y afirma que el altercado fue exclusivamente verbal. Según su testimonio, todo comenzó porque la guardia, quien no pertenecía a su equipo de seguridad, la estaba grabando sin consentimiento durante una cita médica.

Cardi B se pronuncia luego de ser acusada por agresión / (Foto de AFP)

La cantante relató que, al estar embarazada en ese momento, se sintió vulnerable frente a la situación. “Nos gritamos, pero nunca la toqué”, declaró en el tribunal. La rapera incluso describió a Ellis como alguien físicamente más fuerte que ella, lo que, según dijo, la hizo sentir en desventaja.

¿Por qué el caso de Cardi B genera tanta atención?

El proceso ha llamado la atención no solo por la elevada suma reclamada, sino también porque se suma a la lista de episodios legales en los que la rapera ha estado involucrada. En 2018 fue acusada por participar en una pelea en un club nocturno de Nueva York, caso en el que se declaró culpable en 2022 y recibió sentencia de servicio comunitario.

El caso se suma a la lista de episodios legales de Cardi B / (Foto de AFP)

En 2023, estuvo involucrada en otro incidente que también resultó en demanda. Durante un concierto en Las Vegas, una fan le arrojó una bebida, y en respuesta, Cardi B le lanzó su micrófono. Estos antecedentes han generado debate en redes sociales, donde internautas señalan un patrón de conflictos públicos alrededor de la artista.

Actualmente, el tribunal de Los Ángeles evalúa los testimonios y pruebas presentadas en el juicio, que podría derivar en una de las condenas económicas más altas enfrentadas por una figura del mundo de la música en los últimos años.