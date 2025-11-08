Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu y La Abuela vuelven a verse y su reencuentro emociona a todos

La Jesuu y La Abuela se reencontraron meses después del final de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
el esperado reencuentro de La Jesuu y La Abuela
El emotivo reencuentro de La Jesuu y La Abuela que derritió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Valentina Ruíz, conocida en redes como La Jesuu, fue sorprendida por La Abuela con un emotivo encuentro, meses después del final de La casa de los famosos Colombia. La influenciadora llegó a un evento sin imaginar que la mujer también se encontraría allí y la sorprendería.

¿Cómo fue el reencuentro entre La Jesuu y La Abuela tras La casa de los famosos Colombia?

La Jesuu compartió en redes sociales el emotivo momento de su reencuentro sorpresa con La Abuela, su compañera en La casa de los famosos Colombia.

En un video publicado en sus historias de Instagram, donde suma miles de seguidores, se ve cómo la influenciadora viajó a Manizales para asistir a un evento en el que, casualmente, también estaba La Abuela.

Detalles del reencuentro entre La Jesuu y La Abuela después del reality
La Jesuu y La Abuela se reencuentran tras meses del final de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Mientras disfrutaba desde lo alto de una silla, La Jesuu fue sorprendida por la llegada de La Abuela, quien la saludó con emoción. Entre abrazos y risas, demostraron que su amistad sigue intacta después del reality.

Durante la charla, La Abuela dejó claro que todo fue espontáneo, asegurando que no sabía que La Jesuu estaría allí.

“El reencuentro más inesperado de la noche, abuelitaaa”, escribió la joven en la publicación.

¿Cómo ha sido la vida de La Jesuu y La Abuela tras La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que la amistad entre La Jesuu y La Abuela se forjó dentro de La casa de los famosos Colombia, y la primera en ser eliminada fue la influenciadora. Su salida afectó fuertemente a la creadora de contenido, quien lamentó entre lágrimas este momento.

Semanas después fue el turno de La Abuela, quien dejó muy emocionada la competencia, pues manifestó en diversas ocasiones querer regresar a casa. Sin embargo, La Jesuu regresó a la competencia por decisión de La Toxi Costeña, quien durante una actividad obtuvo el poder de resurrección.

La Jesuu y La Abuela protagonizan emotivo reencuentro tras el programa
La Jesuu y La Abuela se reencuentran y comparten el momento en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Aunque esta segunda oportunidad llevó a La Jesuu a estar entre los semifinalistas, no pudo seguir avanzando y fue nuevamente eliminada.

Tras estos sucesos ambas creadoras de contenido retomaron sus redes sociales y negocios y desde entonces han sorprendido a su respectiva fanaticada con sus ocurrencias.

