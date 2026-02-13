Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu se muestra visiblemente emocionada tras lograr un nuevo sueño: "Estoy muy orgullosa"

La Jesuu enterneció al hablar sobre el nuevo sueño que logró cumplir. Su logro fue ampliamente celebrado en redes.

La Jesuu logra un nuevo sueño
La Jesuu publica foto en París / (Foto del Canal RCN)

La Jesuu sorprendió a sus fans al mostrarse emocionada tras cumplir otro de sus sueños. La creadora de contenido conmovió al dedicarse un emotivo mensaje a sí misma.

¿Quién es La Jesuu?

Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, es una reconocida creadora de contenido colombiana, originaria de Cali. Se ha ganado el cariño de millones de seguidores gracias a su autenticidad y su humor para abordar diversos temas.

¿Quién es La Jesuu?
La Jesuu, creadora de contenido colombiana / (Foto del Canal RCN)

Valentina comenzó haciendo videos sencillos en redes sociales (especialmente Instagram y TikTok) donde compartía situaciones cotidianas. Su lenguaje coloquial, su risa y sus anécdotas la hicieron viral rápidamente.

En redes destacan que uno de los pilares de su marca personal es su historia de superación. Ha sido muy abierta sobre su aspecto físico y los cambios de su cuerpo. Valentina ha destacado que uno de sus propósitos es empoderar a las mujeres que la siguen en redes.

¿Cuáles son los proyectos de La Jesuu?

A lo largo de su trayectoria, la caleña ha diversificado sus actividades, pasando de ser una creadora de contenido humorístico a consolidarse como empresaria y figura de la televisión colombiana.

Este es su proyecto más importante y personal. Motivada por su experiencia con la alopecia, fundó una marca dedicada a la venta de pelucas y extensiones de cabello. Más allá de lo comercial, destacó que busca empoderar a mujeres que atraviesan situaciones similares.

¿Cuáles son los proyectos de La Jesuu?
La Jesuu, participante de La casa de los famosos 2025 / (Foto del Canal RCN)

La Jesuu también cuenta con experiencia en televisión. Valentina formó parte segunda temporada del reality La casa de los famosos Colombia. Su presencia en el programa fue muy comentada por su personalidad auténtica y su capacidad para mediar los conflictos dentro de la casa.

¿Qué sueño cumplió La Jesuu?

A través de su cuenta de Instagram, La Jesuu reveló que se encuentra en Europa, continente en el cual pudo cumplir otro de sus sueños. Mediante una historia, la influencer se mostró emocionada junto a la Torre Eiffel de París.

Otro sueño cumplido. Dios es muy bueno

Luego de eso, publicó una imagen de su infancia, destacando lo orgullosa que se siente de sí misma. El gesto fue aplaudido por sus fans, quienes han celebrado su logro, destacando su resiliencia.

