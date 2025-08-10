La Jesuu se cansó y respondió a las advertencias de Yina y Juliana Calderón: "maduren"

La influenciadora la Jesuu respondió a las fuertes advertencias que recibió por parte de Yina Calderón y su hermana Juliana Calderón.

¿Qué mensaje le dejaron Yina y Juliana Calderón a la Jesuu?

Las hermanas Calderón le enviaron un mensaje a la Jesuu en el programa 'Escándalo TV', donde le señalaron que si ella intentaba algo en contra de Yina no dudaría en agredirla.

Además, hicieron referencia a ella de forma despectiva por su color, razón por la que la Jesuu decidió reaccionar.

¿Qué dijo la Jesuu a las hermanas Calderón?

La Jesuu compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, en donde habló sobre las palabras de las Calderón en su contra.

Primero se cuestionó que van a hacer con las Calderón y su posesión de las cosas, recordando cuando ella regresó a La casa de los famosos Colombia y Yina le señalaba que esa casa era de ella y ahora se apropió de Bogotá tras sus advertencias, por lo que, con humor resaltó que cuando menos se piense se adueña de toda Colombia.

"Qué les pasa, ay no qué maduren, esta con amen*zas muy duro, pero cuando pasan las cosas qué cómo se le ocurre", destacó.

Indicó que su objetivo real de contestar es compartirlo con su comunidad afro, señalando que le cuesta entender cómo algunos aseguran que esos comentarios despectivos hacia ella no les afecta cuando en realidad e algo contra toda una comunidad.

"No hay excusas, contextos, ni razones que justifiquen el racism* (...) hay una línea muy delgada del que mientras a mí no me lo digan no me incomoda, creo que esto tiene que tocarnos a todos", dijo.

Mencionó que no está buscando aceptación sino conciencia y respeto.

Asimismo, respondió ante el calificativo de "caremic*", indicando que la comparación para ella no es un insulto, pero considera que están atrapadas en un racism* patético y barato.

"La comparación no es insulto, ya quisiera ella tener un poquito el cerebro de un mico, los micos son inteligentes, empáticos, saben vivir en comunidad, ¿Yina? no sabe ni qué es humanidad (...) si hay alguien aquí que se comporta como un animal no soy yo", agregó.

Les indicó que lo de ella no es superioridad sino un complejo disfrazado de chiste.