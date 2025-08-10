Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro se compró su primer carro: así fue la emotiva reacción de su mamá al verlo

Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos, mostró su nuevo carro y la reacción de su familia: "Ya no voy a andar más a pie".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Emiro Navarro mostró el carro que se compró
Emiro Navarro mostró el momento en que recibió su primer carro. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro, cumplió recientemente un sueño al comprarse su primer carro y su felicidad fue mayor al poder compartir este logro con su mamá y hermano.

Emiro Navarro se compró su primer carro: ¿Cómo reaccionó?

El creador de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram el video en el que grabó cómo fue la entrega de su primer vehículo.

Emiro Navarro decidió ir a recibir su primer carro con los ojos completamente vendados y fiel a su personalidad cuando iba en camino al concesionario expresó: "Me van a secuestrar, ¿a dónde me llevan?".

Tras llegar al sitio de la entrega, el vehículo estaba cubierto por completo con una manta protectora y tenía un moño en el capó. Junto al vehículo estaba su mamá y hermano menor, quienes lo esperaban con las llaves del carro.

El influenciador al quitarse la venda de sus ojos vio su nuevo carro y su felicidad fue completa al ver a su familia ahí esperándolo. Emiro como niño estrenando juguete se mostró emocionado y feliz por la compra de su primer carro.

Ya no voy a andar más a pie.

Emiro Navarro divirtió con pasarela como toda una Miss Universe Colombia
Emiro Navarro sorprendió al mostrar el carro que se compró. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó la mamá de Emiro al ver el nuevo carro de su hijo?

A través de sus redes sociales, Emiro Navarro mostró el instante en que le presentó a su mamá su nuevo carro, un logro que para ella representa años de esfuerzo y dedicación a las redes sociales.

En el video, se puede ver cómo ella lo abraza con lágrimas en los ojos y le expresa lo orgullosa que se siente de este nuevo logro en su vida.

Felicidades, mi amor, te lo mereces.

Los seguidores del influenciador no tardaron en llenar la publicación de mensajes de cariño y felicitaciones, además, destacaron la reacción de su mamá: “Esa reacción no tiene precio”, “Las mamás siempre celebran nuestros triunfos como si fueran suyos”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Emiro por su parte junto al video expresó su orgullo y les agradeció a sus seguidores por ser parte fundamental de este nuevo logro y los invitó a seguir persiguiendo sus sueños.

Este logro no es solo mío.. es de todos los que han estado conmigo en el proceso. Los sueños sí se cumplen, solo hay que creer, trabajar con el corazón y nunca rendirse.

¿Cuánto puede costar el nuevo carro de Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Algo que ha despertado curiosidad entre los seguidores de Emiro Navarro es cuál es ese carro y cuánto puede llegar a costar.

Al indagar en portales especializados en venta de carros, pudimos determinar que el nuevo carro de Emiro Navarro es un Mercedes-Benz Clase Cla35 AMG en el mercado colombiano está al rededor de los 220 y 240 millones de pesos.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia sin duda alguna botó la casa por la ventana para la compra de su primer automóvil.

De La casa de los famosos a la actuación: el nuevo reto de Emiro Navarro
Emiro Navarro se compró un lujoso vehículo. (Foto Canal RCN).
