La Jesuu se burló del engaño que sufrió Yina Calderón: "lo que me he reído"

Recientemente, La Jesuu estalló a carcajadas luego de que Yina Calderón fuera engañada y resultara insultada durante programa en vivo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
La reacción de La Jesuu tras el engaño que sufrió Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yina Calderónprotagonizó una particular situación tras ser engañada por parte de una persona que decidió inventar ciertas afirmaciones para llamar su atención con el objetivo de poder lanzar comentarios en su contra.

¿Cómo reaccionó La Jesuu luego de que Yina Calderón fuera insultada por un internauta?

Tras lo sucedido, una de las personalidades que no ocultó su reacción fue Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, quien a través de su cuenta de Instagram dejó claro cuánto le divirtió la grabación.

“Lo que yo me he reído”, escribió la creadora de contenido caleña por medio de sus historias junto a un video en el que estalló a carcajadas y no pudo ocultar que fue un momento que le causó bastante gracia, “Alguien que por favor me diga quién es Miguel”

¿Quién es Miguel, el hombre que lanzó comentarios ofensivos contra Yina Calderón?

En medio de la transmisión de su programa ‘Escándalo TV’, Calderón aseguró que un seguidor se contactó con ella para contarle que tenía supuestas pruebas en las que exponía a Emiro Navarro en comprometoras escenas, además de afirmar que el influenciador le debía dinero tras su estadía en Nueva York.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó La Jesuu tras el engaño de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, el hombre logró salirse con la suya y, en plena trasmisión cuando se suponía que hablaría de las pruebas, se despachó contra la empresaria de fajas con fuertes señalamientos.

"Yo quiero que la Valdiri te p*rta la cara en Stream Fighters, malpa***, sa***, ya deja de hablar mier** de todo el mundo, tú eres una loca, la gente está harta de ti", señaló el hombre.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras ser engañada por un hombre en redes sociales?

Tras recibir los fuertes mensajes, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia quedó en shock y comentó lo siguiente: "ay ¿cómo así?".

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu se burló de Yina Calderón tras ser engañada. Foto | Canal RCN.

Según lo mencionó la influenciadora, si le tomó por sorpresa la estrategia de esta persona, pues además de admitir que si es un buen actor, dijo que si quedó impresionada, pues nunca le había pasado algo así.

