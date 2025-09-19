Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu reapareció en redes tras accidente de tránsito: esto dijo sobre lo sucedido

La Jesuu sufrió aparatoso accidente que le dejó fuerte lesión en su pierna y su vehículo con graves daños.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Jesuu reaparece y cuenta cómo se siente
La Jesuu reaparece tras su accidente de tránsito y sorprende con estas palabras. (Foto Canal RCN).

Valentina Ruíz, mejor conocida como La Jesuu, sigue acaparando la atención de los internautas tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito que le dejó una fuerte lesión en una pierna y su vehículo con graves daños. Horas después del incidente, la influenciadora reapareció con una emotiva publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el accidente de tránsito en el que La Jesuu se vio implicada?

En la tarde del pasado jueves 18 de septiembre La Jesuu sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales con una alarmante publicación en la que informaba que había acabado de sufrir un accidente de tránsito.

La Jesuu durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu sufrió accidente de tránsito y generó preocupación entre sus seguidores. Foto | Canal RCN.

En la publicación compartida por medio las historias de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido enseñó cómo había quedado su carro luego de perder el control sobre el mismo a raíz del mal clima y las recientes intervenciones en este tramo.

Artículos relacionados

Pues según comentó, la carretera había sido pintada dos días atrás por lo que al encontrarse mojada por la lluvia generó que las llantas de su vehículo no respondieran correctamente y terminara chocada contra una especie de montañita.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y La Jesuu únicamente sufrió una lesión en una de sus piernas.

¿Qué dijo La Jesuu tras reaparecer horas después de su accidente de tránsito?

Ahora bien, menos de 24 horas después del accidente que preocupó a sus seguidores, La Jesuu reapareció por medio de sus redes sociales para dar una actualización de cómo se encontraba tras el trágico suceso que la dejó temporalmente si auto y con una lesión en su pierna.

La Jesuu durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu mostró cómo quedó su carro tras accidente. Foto | Canal RCN.

Por medio de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la joven influenciadora dejó ver que se encontraba en la comodidad de su casa guardando reposo para una pronta recuperación. Con sus pies sumergidos en agua, la creadora de contenido compartió su calma en medio del trauma que pasó en las últimas horas.

De esta manera, La Jesuu dejó ver que aunque el susto había sido fuerte, actualmente guarda la calma para lograr recuperarse lo más pronto posible y retomar su vida con normalidad.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025. Talento nacional

Valeria Aguilar sufrió divertido accidente durante su visita al Canal RCN, ¿qué le pasó?

Tras su salida de MasterChef Celebrity, Valeria Aguilar desató al protagonizar un inesperado accidente.

Juliana Calderón, Yaya Muñoz, José Rodríguez Juliana Calderón

Juliana Calderón es directa con la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez: "Todas las noches"

A Juliana Calderón no le importó poner en tela de juicio el noviazgo entre Yaya Muñoz y José Rodríguez.

¿Qué dijo el hijo de La Gorda Fabiola a un año de la partida de su madre? Talento nacional

Hijo de La Gorda Fabiola dedicó emotivo mensaje a un año de su muerte

Se cumple un año del fallecimiento de La Gorda Fabiola y su hijo la recordó con un emotivo mensaje en redes sociales.

Lo más superlike

¿Qué significa el curioso término “muchacha antigua” en Demon Slayer? Viral

Demon Slayer desata tendencia viral con el curioso término “muchacha antigua”

La nueva película de Demon Slayer trajo consigo un curioso término que hoy causa furor en redes sociales.

Galilea Montijo cuenta el desplante de Leonardo DiCaprio en México Talento internacional

Galilea Montijo vivió un incómodo momento con Leonardo DiCaprio tras su visita a México

Falcao sufrió ansiedad Falcao

Falcao revela que sufrió ansiedad: ¿cómo controlarla, según la IA?

Altafulla, Karina García y Lina Tejeiro Altafulla

Voz de Karina sale en nueva canción de Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025