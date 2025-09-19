La Jesuu reapareció en redes tras accidente de tránsito: esto dijo sobre lo sucedido

Valentina Ruíz, mejor conocida como La Jesuu, sigue acaparando la atención de los internautas tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito que le dejó una fuerte lesión en una pierna y su vehículo con graves daños. Horas después del incidente, la influenciadora reapareció con una emotiva publicación.

¿Cómo fue el accidente de tránsito en el que La Jesuu se vio implicada?

En la tarde del pasado jueves 18 de septiembre La Jesuu sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales con una alarmante publicación en la que informaba que había acabado de sufrir un accidente de tránsito.

La Jesuu sufrió accidente de tránsito y generó preocupación entre sus seguidores. Foto | Canal RCN.

En la publicación compartida por medio las historias de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido enseñó cómo había quedado su carro luego de perder el control sobre el mismo a raíz del mal clima y las recientes intervenciones en este tramo.

Pues según comentó, la carretera había sido pintada dos días atrás por lo que al encontrarse mojada por la lluvia generó que las llantas de su vehículo no respondieran correctamente y terminara chocada contra una especie de montañita.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y La Jesuu únicamente sufrió una lesión en una de sus piernas.

¿Qué dijo La Jesuu tras reaparecer horas después de su accidente de tránsito?

Ahora bien, menos de 24 horas después del accidente que preocupó a sus seguidores, La Jesuu reapareció por medio de sus redes sociales para dar una actualización de cómo se encontraba tras el trágico suceso que la dejó temporalmente si auto y con una lesión en su pierna.

La Jesuu mostró cómo quedó su carro tras accidente. Foto | Canal RCN.

Por medio de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la joven influenciadora dejó ver que se encontraba en la comodidad de su casa guardando reposo para una pronta recuperación. Con sus pies sumergidos en agua, la creadora de contenido compartió su calma en medio del trauma que pasó en las últimas horas.

De esta manera, La Jesuu dejó ver que aunque el susto había sido fuerte, actualmente guarda la calma para lograr recuperarse lo más pronto posible y retomar su vida con normalidad.