La Jesuu no aguantó más y se despachó contra Yina Calderón: "el asco de persona que sos"

La Jesuu no se quedó callada y arremetió contra Yina Calderón tras responderle fuertes críticas sobre su apariencia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Jesuu y Yina Calderón
La Jesuu le contestó a Yina Calderón/Canal RCN

La influenciadora la Jesuule respondió a la empresaria Yina Calderón luego de que esta lanzara fuertes palabras en su contra.

¿Qué dijo Yina Calderón contra la Jesuu?

La creadora de contenido ha mencionado en varias ocasiones a la caleña en varias entrevistas, donde la han criticado luego de que su rivalidad se potencializara tras la participación de ambas en La casa de los famosos Colombia.

La Jesuu le responde a Yina Calderón

Recientemente, Yina Calderón fue interrogada sobre quién es el famoso que peor le cae, a lo que respondió que la Jesuu, juzgando su supuesto mal olor.

¿Cómo reaccionó la Jesuu tras las críticas de Yina Calderón?

La influenciadora la Jesuu decidió responderle a la empresaria a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, en donde se despachó contra ella.

En un video publicó algunas de las declaraciones que Yina Calderón ha dado sobre ella y señaló que es bastante triste que haga prejuicios tan vacíos y se burle de alguien por su apariencia.

Señaló que si bien no es cierto lo que ella dice en su contra, señaló que hay muchas personas que no eligen como ser o verse y convertir eso en motivo de burla solo mucha ignorancia.

La Jesuu le contestó a Yina Calderón tras fuertes críticas

La influenciadora destacó que lo malo no está tanto en juzgar el físico de los demás, sino el intentar dañar al otro para ella sentirse superior.

También cuestionó el hecho de que ella presuma tanto de ser honesta cuando no lo es y decidió comprobarlos al mostrar videos en los que se contradice cuando filtró el video personal con su expareja en un balcón.

"Te voy a dejar esto súper claro no hay perfume, no hay desodorante, no hay cirugí*s que cambien el asco de persona que sos vos, yo no debato estereotipos, yo debato ideas y argumentos. Lo que hago con vos es ponerte frente al espejo que refleja lo que realmente quién sos vos", le dijo.

Indicó que sus críticas hacia ella solo evidencian su frustración, explicando que cuando no puede igualar la esencia del otro trata de manchar la imagen.

De igual manera le preguntó que si olía tan feo por qué en el reality intentó tanto acercársele.

Asimismo, le recordó el stream con Westcol mencionándole que él nunca le faltó al respeto y que no podía creer como se victim*zó cuando ella ha hecho sentir mal a tantas personas.

Concluyó destacando que, no está de acuerdo con el discurso de que toca entenderla por todas las críticas que recibió en un pasado, pues a todos les ha tocado difícil.

"Aquí mierd** hemos comido todos, traumas tenemos todos, el que se quiere quedar en el problema es porque le da su gana, aquí todo el mundo ha tenido que pasar trabajo y aún así eso no justifica que se quiera pasar por encima de los demás", añadió.

