¿Beéle y Kimberly Reyes son pareja? Valentina Taguado se pronunció al respecto

El cantante Beéle y la actriz Kimberly Reyes se han apoderado de las tendencias digitales luego que se viralizara un video juntos que avivó los rumores de una posible relación.

¿Beéle y Kimberly Reyes son pareja? Valentina Taguado respondió

Los fuertes rumores entre Beéle y Kimberly Reyes empezaron luego que en el programa Mañana Express revelaran un video en el que se les veía a ambos saliendo de un hotel.

Asimismo, se reveló una fotografía de lo que fue el cumpleaños 23 del cantante en donde estuvo presente la actriz y posó junto a él.

Este contenido audiovisual hizo que se empezara a rumorar una posible relación entre ellos, lo cual ha hecho que sus seguidores los llenen de preguntas y también a su círculo más cercano.

A la influenciadora, Valentina Taguado precisamente la empezaron a indagar sobre la relación de Beéle y Kimberly Reyes, esto por su amistad y cercanía con el artista, lo que hizo que la participante de MasterChef Celebrity se pronunciara al respecto.

Me han bombardeado de preguntas porque supuestamente Beéle está saliendo con Kimberly Reyes. Esa tipa es divina.

Valentina Taguado se pronunció sobre Kimberly Reyes y Beéle. (Fotos Canal RCN y AFP: Romain Maurice)

¿Valentina Taguado confirmó la relación de Beéle y Kimberly Reyes?

Valentina Taguado decidió pronunciarse sobre este rumor entre Beéle y Kimberly Reyes en el programa "Qué hay pa' dañar".

Según yo, son amigos porque hemos parchado todos juntos y hace muchos años, ellos no conmigo.

La locutora aseguró que para ella la relación que había entre Beéle y Kimberly Reyes era de amistad únicamente.

Son amigos y si fueran algo más, este pelado no va a volver a tener novia en su vida.

Valentina sustentó su respuesta al asegurar que ella sabía que ellos eran amigos desde hace varios años y hasta en algunas oportunidades había compartido con ellos.

Además, confesó que muchas veces un plan común entre ellos era ir a tomar o comer a un hotel, motivo por el que los habían podido captar en dicho lugar.

Es que dejan el video 3 segunditos. Grabe toda la escena digo yo. Nunca han ido a un parche con amigos, están caminando.

¿Valentina Taguado fue pareja de Beéle?

Valentina Taguado en "¿Qué hay pa' dañar?" también contó que ella tiempo atrás fue asociada sentimentalmente con Beéle por un video parecido.

Sin embargo, la locutora ha dejado claro en varias oportunidades que no ha tenido ningún tipo de relación sentimental con el intérprete de "Si te pillara" o "No tiene sentido".

Además, enfatizó que muchas veces las personas se preocupaban más por la vida de los demás y no por la propia.

La gente anda más pendiente de qué pasa con Beéle que con su propia pareja.

Kimberly Reyes se pronunció Beéle. (AFP: Romain Maurice/Frazer Harrison)

Cabe resaltar que, hasta el momento Kimberly Reyes se pronunció frente al tema de manera irónica: "Pero ese no es ningún novio mío” y escribió: “la gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo".