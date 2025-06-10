Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García ya no quiere ser la mujer del proceso: "que no esté por debajo de mí"

La influenciadora Karina García habló sobre los requisitos de lo que debe tener un hombre para estar con ella.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Altafulla
Karina García habla sobre lo que quiere en un hombre/Canal RCN

La influenciadora Karina García se sinceró sobre los requisitos que debe tener un hombre para poder tenerlo como pareja.

¿Cómo quiere Karina García una pareja?

La creadora de contenido estuvo en entrevista en 'El show de Tenay' y allí dio a conocer lo que espera de un hombre que quiera enamorar su corazón.

Karina sobre ser la mujer del proceso

La influenciadora detalló que, luego de haber vivido algunas experiencias en las que tuvo que ser la mayor proveedora del hogar, decidió no serlo más.

"Ya no quiero ser la mujer del proceso, ni mental, ni económico. Yo quiero estar con un hombre que ya haya quemado etapas, que tenga su estabilidad económica chévere, que si no es un triplemillonario que esté a mi nivel y se gane su dinero, que no tenga yo que estar arrastrando a nadie", expresó.

Detalló que ella puede ayudarle a una persona a mejorar y crecer juntos, pero no se siente capaz de enseñarle a alguien a cómo tratarla o cómo trabajar, sino que realmente le sume y pueda admirarlo.

¿Cómo es el hombre ideal para Karina García?

La paisa también dio a conocer las condiciones básicas que deben tener un hombre para poder conquistarla.

Karina García sobre el hombre ideal
  • Que tenga temor de Dios
  • Que se buen hijo y hermano
  • Que no tenga adicci*nes
  • Que le guste el ejercicio
  • Que sea divertido y la haga reír
  • Que tenga visión y se proyecte muy grande

Ver desde el minuto 44:40:

Cabe destacar que, aunque la entrevista fue publicada recientemente, para ese momento en la que Karina García concedió la nota todavía se encontraba en relación con el cantante Altafulla, luego de que le preguntara sobre su situación sentimental y señalara que estaba en relación y muy feliz.

Recordemos que, Karina García confirmó su ruptura con Altafulla hace algunos días luego de que decidiera terminar su romance con el artista tras algunas diferencias y haber dejado de comunicarse con él.

Por ahora, Karina García se encuentra enfocada en sus hijos, su emprendimiento de ropa deportiva y sus respectivos proyectos como influenciadora, con los que ha logrado gran acogida del público.

