La Jesuu le respondió a Yina Calderón tras lanzar fuertes comentarios en su contra

La Jesuu reaccionó tras los fuertes comentarios que hizo su excompañera Yina Calderón en su contra.

Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y la Jesuu
La Jesuu reacciona a críticas de Yina Calderón

La influenciadora la Jesuu le contestó a la empresaria Yina Calderónluego de que esta lanzara fuertes juicios en su contra.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la Jesuu?

La creadora de contenido cedió una entrevista a 'En mi semana', donde fue interrogada sobre con que exparticipante de La casa de los famosos Colombia no volvería a tener contacto, a lo que ella confesó que sería con la caleña la Jesuu debido a la cantidad de diferencias que tuvieron en el reality, en especial tras el reintegro de la influenciadora.

 

"A la Jesuu, fue demasiado lo que me tocó vivir con esa ne***, con el respeto de todos los ne***, pero esa mal*** olía feo, era fastidiosa, es de verdad. Yo siento que con ella no podría yo", dijo.

¿Cómo reaccionó la Jesuu tras conocer las declaraciones de Yina Calderón en su contra?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió el clip donde Yina habla sobre ella y agregó: "Desgraciadamente esto sigue pasando en pleno 2025".

Además, compartió un pantallazo donde mostró que un seguidor le escribió que eso era r*cismo, coincidiendo con su admirador, "y es que, ¿cómo más se le puede llamar muchachos?", añadió.

La Jesuu no dijo nada más al respecto y sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda decir Yina Calderón tras su reacción a sus declaraciones.

Cabe destacar que, las influenciadoras han tenido diferencias desde hace varios años, que, aunque intentaron limarlas en la competencia, no lo lograron.

Por ahora, la Jesuu sigue celebrando un año más de vida junto a sus allegados y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con su particular personalidad y ocurrencias.

Por su parte, Yina Calderón sigue con sus entrenamientos para su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre en Bogotá.

Además de seguir al frente de su emprendimiento de productos para mujeres y su pronto viaje a México, donde realizará una gira de medios tras su comentada participación en La casa de los famosos Colombia.

