La inesperada razón por la que Yina Calderón rompió relación con sus padres

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar que desde que salió de La casa de los famosos Colombia no habla con sus papás y explicó la razón por la que decidió romper cualquier tipo de comunicación con ellos.

¿Por qué Yina Calderón no volvió a hablar con su papá después de La casa de los famosos?

En un reciente en vivo en TikTok, la polémica influenciadora Yina Calderón reveló que, desde su salida de La casa de los famosos Colombia, decidió romper vínculos con sus padres.

Yina Calderón contó la verdad sobre su distanciamiento con sus padres. (Foto Canal RCN).

Aunque en un inicio se mostró cercana a ellos tras su eliminación del reality, con el paso de los días dejó de mencionarlos y tampoco volvió a compartir videos en su compañía, lo que despertó curiosidad entre los internautas.

Yina aseguró que no quería hablar del tema, pero ante la insistencia de sus seguidores explicó, sin dar mayores detalles, que su distanciamiento con su padre se debe a acciones y decisiones con las que no está de acuerdo.

“Está haciendo algo que no me parece correcto, y mientras él no entienda que eso no está bien, prefiero mantener la distancia”, afirmó la empresaria.

¿Por qué Yina Calderón no volvió a hablar con su mamá después de La casa de los famosos?

En el caso de su mamá, Yina confesó que decidió alejarse por la relación que ella sostiene actualmente. Aunque reconoció que tiene derecho a ser feliz, aseguró que no está de acuerdo con que su pareja sea un joven de 26 años.

¿Por qué Yina Calderón decidió apartarse de sus padres? (Foto Canal RCN).

“Tiene una relación con un niño, ya está grande, pero mi mamá ya tiene 50 años y este pelado tiene 26. O sea, podría ser mi hermano menor”.

De acuerdo con la influenciadora, el hombre estaría utilizando a su madre para ganar popularidad en redes sociales, además de afirmar que en realidad él es gay.

