La inesperada razón por la que Yina Calderón rompió relación con sus padres
Yina Calderón reveló que no se habla con sus papás desde que salió de La casa de los famosos Colombia y explicó por qué.
Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar que desde que salió de La casa de los famosos Colombia no habla con sus papás y explicó la razón por la que decidió romper cualquier tipo de comunicación con ellos.
¿Por qué Yina Calderón no volvió a hablar con su papá después de La casa de los famosos?
En un reciente en vivo en TikTok, la polémica influenciadora Yina Calderón reveló que, desde su salida de La casa de los famosos Colombia, decidió romper vínculos con sus padres.
Aunque en un inicio se mostró cercana a ellos tras su eliminación del reality, con el paso de los días dejó de mencionarlos y tampoco volvió a compartir videos en su compañía, lo que despertó curiosidad entre los internautas.
Yina aseguró que no quería hablar del tema, pero ante la insistencia de sus seguidores explicó, sin dar mayores detalles, que su distanciamiento con su padre se debe a acciones y decisiones con las que no está de acuerdo.
“Está haciendo algo que no me parece correcto, y mientras él no entienda que eso no está bien, prefiero mantener la distancia”, afirmó la empresaria.
¿Por qué Yina Calderón no volvió a hablar con su mamá después de La casa de los famosos?
En el caso de su mamá, Yina confesó que decidió alejarse por la relación que ella sostiene actualmente. Aunque reconoció que tiene derecho a ser feliz, aseguró que no está de acuerdo con que su pareja sea un joven de 26 años.
“Tiene una relación con un niño, ya está grande, pero mi mamá ya tiene 50 años y este pelado tiene 26. O sea, podría ser mi hermano menor”.
De acuerdo con la influenciadora, el hombre estaría utilizando a su madre para ganar popularidad en redes sociales, además de afirmar que en realidad él es gay.
“A parte de eso, el tipo utiliza a mi mamá para ganar seguidores en las redes sociales y mi mamá no se da cuenta. Estoy segura de que el man es gay, y utiliza a mi mamá y la hace creer que no”
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike