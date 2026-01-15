Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La inesperada coincidencia en la muerte de Yeison Jiménez, Darío Gómez y otros artistas

La muerte de Yeison Jiménez ha llamado la atención por una coincidencia que comparte con la de Darío Gómez y otros artistas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inquietante coincidencia que une la muerte de Yeison Jiménez, Darío Gómez y más artistas
La inquietante coincidencia que une la muerte de Yeison Jiménez, Darío Gómez y más artistas. (Foto Canal RCN | Freepik).

La muerte de Yeison Jiménez volvió a sacudir al mundo de la música popular, pero un detalle inesperado ha despertado aún más asombro entre los seguidores. Al comparar su partida con la de Darío Gómez y otros artistas, surgió una coincidencia que muchos califican como inquietante.

¿Cuál es la coincidencia en la muerte de Yeison Jiménez, Darío Gómez y otros artistas?

Luego de que se conociera la lamentable noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, en el que también perdieron la vida otras cinco personas, fanáticos del cantante comenzaron a indagar sobre las posibles causas del siniestro y a compartir diversas teorías en redes sociales.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En medio de estas búsquedas, un internauta se percató de un dato que generó gran conmoción, ya que estaría relacionado no solo con la muerte de Yeison Jiménez, sino también con la de otros reconocidos artistas de la música colombiana.

Según compartió el seguidor, el número 26 aparece como una inquietante coincidencia en fechas clave. Yeison Jiménez nació un 26 de julio; Darío Gómez falleció un 26 de julio; Diomedes Díaz nació un 26 de mayo; Martín Elías murió a los 26 años y el Joe Arroyo falleció también un 26 de julio.

Esta serie de coincidencias convirtió al número 26 en un elemento común entre los artistas, desatando todo tipo de reacciones y teorías entre los internautas, quienes no tardaron en viralizar la información.

¿Qué significa el número 26 en la numerología espiritual?

Según la numerología espiritual, el número 26 pertenece a los números kármicos que simboliza el humanitarismo, la cooperación, la diplomacia y el equilibrio y está asociado a la sanación, además de la ambición y la compasión para alcanzar el éxito a través del trabajo en equipo. Así mismo, es un número que representa la salvación.

De esta manera, el número 26 se convirtió en el principal punto de coincidencia entre Yeison Jiménez, Darío Gómez y otros artistas de la música colombiana, generando múltiples reacciones y teorías en redes sociales.

