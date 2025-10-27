Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La impactante coincidencia entre la muerte de Baby Demoni y su mayor sueño

La muerte de Baby Demoni coincidió con el cumplimiento del sueño que más anhelaba en vida, según personas cercanas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Baby Demoni cumplió su mayor sueño… y una semana después ocurrió lo impensado
La escalofriante coincidencia entre la muerte de Baby Demoni y el sueño que más anhelaba. (Foto referencia Freepik)

A pocos días de su partida, un detalle estremecedor salió a la luz: la muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, coincidió con el cumplimiento del sueño que más anhelaba en vida, según reveló Juliana Calderón, amiga cercana a la joven.

¿Cuál era el mayor sueño de Baby Demoni?

En entrevista con el podcast Conducta Delictiva, Juliana Calderón habló sobre varios aspectos relacionados con el día en que Alejandra Esquin, conocida como Baby Demoni, falleció. La influenciadora, quien además es abogada de la familia, reveló un estremecedor detalle que salió a la luz poco después de la muerte de la joven.

Según contó Calderón, uno de los sueños más grandes de Baby Demoni era mejorar su cuerpo a través de intervenciones estéticas. Por esa razón, la hermana de Yina Calderón decidió ayudarla al presentarle a sus cirujanos de confianza, entre ellos el doctor Urazán, quien finalmente aceptó realizarle el procedimiento.

“El sueño de ella era operarse. Una vez me dijo: ‘no, mi sueño es operarme, yo quisiera tener una buena cintura, esto y lo otro’. Y yo le respondí: ‘¿de verdad ese es tu sueño? Yo te colaboro’”.

Al parecer, según la percepción de Juliana, Baby Demoni tenía varios complejos con su aspecto físico. Incluso, el día del funeral, la madre de la joven repitió las mismas palabras que su hija había dicho en vida: que no moriría en paz hasta que no se operara, y así fue.

“El día del velorio la mamá me contó algo que me pareció muy curioso. Me dijo: ‘imagínate que Baby me dijo que el sueño de ella era operarse y que hasta que no se operara no se moría en paz, y preciso se opera y se muere. Qué curiosa es la vida’”.

¿Cuál es el análisis de Juliana Calderón frente a la muerte de Baby Demoni?

Así mismo, Juliana Calderón resaltó que, para ella, Baby Demoni no había atentado en contra de su vida, pues la joven nunca mostró indicios de querer acabar con su vida, especialmente porque sabía que su hija dependía de ella.

Así mismo, destacó que una vez ella se realizó todas sus intervenciones se mostró emocionada por conocer los resultados.

“Ella se ve contenta, ella en ningún momento se ve triste, ni depresiva. Estaba contenta porque se había realizado lo que ella quería, lo que había deseado”

