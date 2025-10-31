Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La hermana de Yina Calderón muestra al que sería su nuevo cuñado: "El colágeno no cae mal"

Una imagen compartida por Claudia Calderón desató rumores sobre un posible romance de Yina Calderón dentro del reality.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Hermana de Yina Calderón causa revuelo en redes por una fotografía.
Claudia Calderón, hermana de Yina Calderón, muestra al que sería su cuñado. (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto del hombre Freepik)

Mediante sus historias de Instagram, Claudia Calderón, hermana de Yina Calderón, compartió una imagen que rápidamente generó conversación entre los seguidores de la creadora de contenido.

Claudia Calderón muestra a su cuñado.
Claudia Calderón, hermana de Yina Calderón, muestra a la persona que cuidaría de Yina Calderón dentro del reality "La mansión de Luinny". (Foto Canal RCN)

¿Quién es el misterioso hombre que aparece con Yina Calderón?

En la foto se ve a Yina Calderón sentada en las piernas de un hombre moreno, llamado Rubirosa y también participante del reality “La mansión de Luinny”.

El mensaje con el que acompaño la imagen insinuaba una cercanía especial entre ambos, lo que desató rumores sobre un posible romance dentro de la competencia.

Claudia aseguró que había hablado directamente con Rubirosa y que él le prometió cuidar a Yina dentro de la mansión.

“Yina sabe que el colágeno no cae mal”, escribió Claudia Calderón en su publicación.

Rubirosa es uno de los 19 participantes de “La Mansión de Luinny”, el nuevo reality dominicano que reúne a influencers y celebridades de distintos países en una lujosa residencia.

Aunque no es ampliamente conocido en Colombia, su presencia ha comenzado a llamar la atención por su actitud cercana con Yina.

La influencer ingresó al reality junto a otras figuras como Karina García, con quien ha tenido una rivalidad desde su paso por La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo ha sido la entrada de Yina Calderón a La Mansión de Luinny?

Desde su entrada, Yina dejó claro que no pasaría desapercibida: vestida de rojo intenso y con una actitud desafiante, se presentó como la villana de la competencia.

El reality, transmitido por el canal de YouTube de Luinny Corporán, reúne a participantes que compiten por un premio de 100 mil dólares.

Yina, fiel a su estilo, ya protagonizó su primer conflicto con una participante dominicana, lo que confirma que su paso por el show será todo menos discreto.

Mientras tanto, la imagen compartida por Claudia sigue alimentando las especulaciones sobre lo que podría surgir entre Yina y Rubirosa dentro del reality.

Yina Calderón participa en un reality internacional.
Yina Calderón y Karina García son la cuota colombiana en "La mansión de Luinny". (Foto Canal RCN)
