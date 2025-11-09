La emotiva carta de la hija de Eduardo Serrano que se volvió tendencia tras su muerte

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor venezolano Eduardo Serrano a los 82 años en la mañana del 11 de septiembre.

¿Cuál fue la carta con la que Magaly Serrano despidió a su padre Eduardo Serrano?

Magaly Serrano, hija del actor, fue la encargada de confirmar el fallecimiento del reconocido actor, esto a través de un emotivo mensaje en el que lo despidió y le agradeció por su rol como padre.

La hija del actor venezolano empezó su carta con una especie de conversación entre ellos en donde mostró lo complaciente que era el actor con ella en sus planes.

- "¿Papito buscas al chichi en la práctica?" -"¡Si mi vida!" - "¿Papito será que pintamos esta chimenea de blanco? - "Claro mi vida” - "¿Papito nos vamos a D.C., estás feliz?" --"Claro que sí mi vida".

Magaly en su mensaje expresó todo su dolor y tristeza por la partida de su padre, asegurando que esto era un "hasta pronto" y que en otro plano terrenal volverían a ser felices.

Este no es un adiós amor de mi vida, este es un "nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor".

El actor Eduardo Serrano venía luchando contra grave enfermedad. (Foto Freepik)

¿Qué reveló Magaly Serrano de la relación que tuvo con su padre?

Magaly Serrano aseguró que solo podía agradecerle a su padre por todos los años que le dio los mejores recuerdos y momentos de su vida, siendo el mejor ejemplo para ella y para todos a su alrededor.

Fuiste el MEJOR PADRE QUE PUEDA EXISTIR, para TODOS tus hijos, TODOS y soy testigo.

La hija del actor resaltó que su relación llegó al punto de ser mejores amigos y por eso lograron consolidar una confianza de padre e hija.

ERES MI MEJOR AMIGO, CONTIGO TENGO MIS MEJORES RECUERDOS.

Eduardo Serrano fue una de las figuras más reconocidas de la televisión venezolana y latinoamericana, dejando un legado imborrable en telenovelas y producciones que marcaron generaciones.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento del actor Eduardo Serrano?

El actor Eduardo Serrano había sido diagnosticado meses atrás con un cáncer de pulmón el cual ya le había hecho metástasis en el cerebro.

Este diagnóstico llegó después de venir luchando contra un cáncer de próstata y vejiga que lo obligó a someterse a quimioterapias, radioterapias y una nefrostomía para drenar el riñón.