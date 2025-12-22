La despedida de la mamá de Jessica Cediel en redes conmovió a todos los seguidores

La familia Cediel atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente tras el fallecimiento de Alfonso Cediel, padre de la presentadora y actriz colombiana Jessica Cediel.

La noticia, confirmada el pasado 20 de diciembre, generó una oleada de mensajes de solidaridad por parte de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento que han acompañado de cerca el proceso que vivió la familia durante años.

¿Qué mensaje compartió la mamá de Jessica Cediel tras la muerte de su esposo?

Alfonso, de 81 años, murió luego de una larga batalla contra el Parkinson, una enfermedad que fue transformando la dinámica familiar y que expuso, con el paso del tiempo, una historia de amor, entrega y resistencia silenciosa.

Aunque Jessica fue quien dio a conocer públicamente el deceso de su padre, en las horas posteriores surgió un mensaje que conmovió profundamente a quienes han seguido esta historia, el pronunciamiento de su madre, Luz Virginia Silva, esposa de Alfonso y compañera de vida durante décadas.

A través de una historia en Instagram, publicó una fotografía junto a Alfonso en un contexto navideño y la acompañó con una frase breve, pero cargada de significado.

“Se me fue el amor de mi vida”. Expresó.

Miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo, empatía y admiración, destacando la fuerza emocional que transmite una despedida tan directa.

¿Cómo fue el papel de Luz Virginia Silva durante la enfermedad de Alfonso Cediel?

Durante los años en los que el Parkinson avanzó, Luz Virginia asumió un rol fundamental dentro del núcleo familiar y aunque siempre mantuvo un perfil discreto y alejado de los reflectores, su presencia fue constante en la vida de Alfonso.

Luz Virginia Silva despidió a Alfonso Cediel con una frase que reflejó décadas de amor compartido. Foto | Frazer Harrison.

Jessica Cediel, en distintas ocasiones, destacó públicamente la entrega de su madre, describiéndola como una mujer fuerte, resiliente y profundamente amorosa, pues las noches en vela, las citas médicas, los cambios emocionales y las limitaciones físicas se convirtieron en parte de la rutina diaria quien nunca abandonó su papel como esposa y cuidadora.

¿Por qué esta despedida conmovió tanto a los seguidores de la familia Cediel?

Durante años, Jessica Cediel compartió fragmentos de la realidad que vivía su familia, visibilizando el impacto del Parkinson no solo en quien lo padece, sino también en quienes acompañan el proceso.

El mensaje de Luz Virginia Silva se convirtió en símbolo de amor y despedida tras una larga enfermedad. Foto: AFP - Rodrigo Varela

El mensaje de Luz Virginia llegó como un cierre simbólico a una historia que muchos siguieron con respeto, para los usuarios, sus palabras representaron el dolor de perder a un compañero de vida, pero también la confirmación de un amor genuino que resistió la enfermedad, el desgaste y el paso del tiempo.

Hoy, la familia Cediel enfrenta el duelo rodeada del cariño de quienes reconocen en su historia un ejemplo de amor incondicional.